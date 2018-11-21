Gözler Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde; hangi şehirlerde ittifak konuşuluyor?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim için dağıldığı açıklanan Cumhur İttifakı'nın durumunu yeniden gözden geçirecek. Erdoğan'ın davetini kabul eden Bahçeli'nin "Gündemi ev sahibi belirler" açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim ittifakı tabanların da beklentisidir" sözleriyle yanıt verdi.

Bugün 16.00'da yapılması beklenen görüşmede Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı büyükşehirlerde Bahçeli'nin desteğini isteyeceği öne sürülüyor.

Gazeteledeki köşe yazarlarının da gündemi olan bu konu hakkında Hürriyet'ten Hande Fırat, Sözcü'den Deniz Zeyrek, Milliyet'ten Güneri Civaoğlu hangi şehirlerde ittifak yapılacağına ilişkin olarak yazılar kaleme aldı.

Fırat "Formül hazır: Bazı illerde işbirliği Adı ‘Cumhur İttifakı’nın Adayı" başlıklı yazısının ilgili bölümünde iş birliği yapılacak iller hakkında şunları yazdı:

"...İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Tekirdağ’da işbirliğine kesin gözüyle bakılıyor. İşbirliğinin doğru kurulması durumunda MHP tarafı, CHP ve HDP’nin elindeki 100’ün üzerinde belediyenin alınabileceğini düşünüyor.

Sözcü'den Deniz Zeyrek de ittifakın karşılık esasına göre yeniden kurulacağını bildirerek "Yeni ittifak arayışında hangi iki isim dışlanacak?" başlıklı yazısında şu sözleri kaleme aldı:

AK Parti tarafı, MHP'den İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday göstermeme kararını yeniden hayata geçirmesini isteyecek.

Etimesgut'ta bir açılışta yaptığı konuşmada Mersin, Adana, Manisa başta olmak üzere mevcut belediyeleri kaybetmek istemediğini ortaya koyan Bahçeli, bu kez görüşmeye ittifak satrancından zaferle çıkmış, oylarını artırmış bir şekilde daha güçlü girecek ve bu üç ilde aday gösterilmemesini isteyecek.

Daha önce “biz o şehirlerde nasıl aday göstermeyiz” diyen AK Parti'liler bu kez İstanbul ve Ankara için Mersin ve Adana'dan vazgeçilebileceğini konuşmaya başladı. Buna karşılık, İzmir için Manisa'dan vazgeçilmesi beklenmiyor.

Milliyet yazarı Güneri Civaoğlu İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesinin AKP için kâbus olarak değerlendirilebileceğini söylediği "Ve... Servis kapısı" başlıklı yazısında şunları bildirdi:

Özellikle İstanbul ve Ankara AK Parti için kaybetmenin düşünülmesi bile kâbus olan büyük şehirler.

Ege milliyetçi oylar için, güçlü bir damar.

İzmir Büyükşehir’i bu defa almayı hedefleyen AK Parti’nin o damardan kan takviyesine ihtiyacı var.

Buna karşılık, MHP’nin de elinde tuttuğu Adana, Manisa başta olmak üzere kazanımlarını bırakmamak isteği elbette doğaldır.

Ve...

Tarafların “tabanda ittifak” söylemi gerçekleşme yoluna girmiş gibi.