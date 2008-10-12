Gözler dev zirvede!

Kayserispor karşısında alınan farklı mağlubiyet sonrası sessizliğe bürünen ve kendi içinde durum değerlendirmesi yapan Sarı Lacivertli yönetimin toplantıda önemli kararlara imza atması bekleniyor.



Fenerbahçe yönetiminin 2009 Mayıs kongresinde yeniden yola devam edip etmemenin yanı sıra, profesyonel futbol takımına sportif menajerlik sisteminin getirilip getirilmemesini de karara bağlayacağı ifade ediliyor.



Sarı Lacivertliler’de sportif menajerlik için Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun, Ankaraspor teknik direktörü Aykut Kocaman ve Fenerbahçe’de çalıştırıcılık da yapan Rıdvan Dilmen’in isimleri geçiyor.



Ocak ayına kadar devam



ToplantIdan sportif menajerlik kararı çıkması halinde bu üç isimden birisinin göreve getirilmesi bekleniyor. Rıdvan Dilmen’in böyle bir göreve sıcak bakmadığı ifade edilirken, diğer iki aday için kulüpleriyle görüşüleceği öğrenildi.



Sarı Lacivertli yönetimin yapacağı toplantıdan ayrıca bundan sonra ne sonuç alınırsa alınsın en azından ocak ayına kadar Aragones ile devam etme fikrinde de görüş birliğine varılması bekleniyor.



