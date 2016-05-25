Gözler dev derbide; işte istatistiklerle Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet

Türkiye Kupası, Galatasaray ile Fenerbahçe takımları arasında yarın Antalya Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963 sezonundan itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Kupanın ilk sahibi Galatasaray, geçen sezon Bursa'da yapılan finalde Bursaspor'u 3-2 yenerek son kupayı da müzesine götürdü.

Galatasaray'ın 16 kupası var

Finalistlerden Galatasaray, Türkiye Kupası organizasyonda en fazla şampiyonluk kazanan ekip durumunda.

Tarihinde Türkiye Kupası'nı 16 kez kazanma başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe 6 kez kupayı kazandı

Türkiye Kupası'nda daha önce 15 kez final oynayan Fenerbahçe, 6 kez kupa sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 1967-1968, 1973-1974, 1978-1979, 1982-1983, 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Finalde 5. kez karşılaşacaklar

Galatasaray ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 5. kez finalde karşılaşacak.

İki ekip 53 yılı geride kalan kupa tarihinde daha önce 4 kez finalde buluştu, hepsinde de gülen taraf Galatasaray oldu.

Galatasaray, çift maçlı finallerde 1962-1963 sezonunda rakibini her iki müsabakada da 2-1 yenerek, 1964-1965 sezonunda ise 0-0'ın rövanşında 1-0 yenerek, 1995-1996'da ise 1-0 kazandığı ilk maçın ardından rövanşta uzama bölümünde 1-1 berabere kalarak kupaya uzandı.

Taraflar kupa finalinde en son 11 yıl önce karşılaştı. 2004-2005 sezonunda tek maç olarak finalde iki takım Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray, rakibini 5-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.

13 ayrı takım kazandı

Türkiye Kupası'nı 53 yıllık geçmişinde şimdiye dek 13 ayrı takım müzesine götürdü.

Kupada şimdiye dek Galatasaray 16, Beşiktaş 9, Trabzonspor 8, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor ve Kayserispor da birer kez mutlu sona ulaştı.

Rekorlar Galatasaray'da

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar, bu sezonki finalistlerden Galatasaray'ın elinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, şimdiye dek bu kupada 21 kez final oynarken, 16 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

20 ayrı takım final oynadı

Türkiye Kupası'nın 53 yıllık geçmişinde daha önce 20 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 13'ü, en az 1 kez kupa sevinci yaşadı.

Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor.

Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor ile Kayserispor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.

Öte yandan, 15 kez final oynayan Beşiktaş 9, 14 kez finalde yer alan Trabzonspor ise 8 kez güldü.

En çok final kaybeden takım Fenerbahçe

Fenerbahçe, 15 kez final oynayıp, bunlardan sadece 6'sında kupayı alırken, en fazla final kaybeden takım oldu.

Türkiye Kupası'nda ayrıca, Altay 7 kez finale çıkıp, 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp, sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.