Gözler dev derbide

Dünya genelindeki futbolseverler, gözlerini hafta sonu Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılacak sezonun ilk derbisine çevirdi.



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) internet sitesinde yer alan, "Hangi derbi daha fazla ilgi çeker? Fenerbahçe-Galatasaray mı?, Olympiakos-Panathinaikos mu?" konulu forum, gözlerin İstanbul derbisinde olduğunu ortaya koydu.



AA muhabirinin, bu forumdan derlediği yorumlara göre, 9 Kasım Pazar günü Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacak olan İstanbul derbisi, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olympiakos-Panathinaikos hesaplaşmasından daha fazla ilgi çekiyor.



Bir yorumcu, Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasının, dünyada en çok ilgi çeken derbi olduğunu iddia ederken, "Çünkü iki takımın da taraftarları çok ateşlidir" dedi.



ABD'den bir futbolsever, Atina derbisinin de eğlenceli ve çılgın olacağını, bunun inkar edilmemesi gerektiğini söylerken, dünyadaki her futbolseverin, bir de İstanbul derbisini seyretmesini istedi.



Tribündekilerin, maç boyunca gösterdiği coşkunun, görülmeye değer olduğunu ifade eden yorumcu, "Türkiye'deki derbilere, sadece maç gözüyle bakmayın. Bu, hayatın bir parçasıdır da" ifadesini kullandı.



Türkiye'den bir yorumcu, "Hakemin bitiş düdüğüne kadar sokaklarda ne bir otobüs, ne de bir araba vardır. Galip takımın taraftarlarının, zaferlerini nasıl kutladığını bir görmelisiniz. İşte bu yüzden İstanbul derbisi daha ilgi çekicidir" yorumunu yaparken, ABD'den "Altıntop1" rumuzlu bir taraftar, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin şüphesiz daha fazla ilgi çekeceğini savundu.



Bu yorumcu, Türk taraftarların, dünyanın başka yerindekilere benzemediğini, "Sky Sports'un büyük yorumcusu" Andy Gray'in de 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında dediği gibi, stattaki atmosferin, her futbolseverin görmesi gereken türden, inanılmaz olduğunu kaydetti.



Bir başka yorumcu ise, "İstanbul derbisindeki tansiyon, taraftarların kalp ritmlerine bakılarak ölçülmeli. Bu, elbette pratikte mümkün değil ama bunu görmenin yolu, İstanbul'a gelmekten geçer. Aynı atmosferi, kahvehanelerde de görürsünüz, sadece statlarda değil. Bence her futbolsever, hayatında bir kez de olsa bunu tatmalı"dedi.



Kanada'dan bir sporsever, İstanbul derbisinin heyecanına değinirken, taraftarların sesinin, bu tür derbilerde daha fazla çıktığını, stattaki atmosferin müthiş olduğunu anlattı.



Bahreynli bir yorumcu da bu soruya cevap vermenin hiç de zor olmadığını, ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray maçını izleyeceğini kaydetti.