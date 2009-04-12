Gözler derbilerin derbisinde

İlklerin derbisi

Başkanlar 3. kez

23 derbide 17 kırmızı kart

Fener uzak ara



Nisan ayında Fenerbahçe önde

PAF'lar Florya’da

Maçı medya ordusu izleyecek

UltrAslan’dan küfür uyarısı

Metrobüse 50 araçlık takviye

Bu da en az 12 milyon Euro’luk bir gelir kaybı anlamına geliyor. Galatasaray’da Servet, Emre Güngör ve Linderoth forma giyemeyecek. Fenerbahçe’de ise sezonu kapatan Edu yok. Dünkü idmana çıkmayan Alex’in durumu ise maç saatinde belli olacak.Maçta birçok ‘ilk’ yaşanacak. Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ilk derbi heyecanını Fenerbahçe’ye karşı yaşarken, Fenerbahçe’nin hocası Luis Aragones de Ali Sami Yen’e ilk defa çıkacak. Cim-Bom’da UEFA Kupası zaferi yaşayan ve birçok başarıda imzası bulunan Emre Belözoğlu, Ali Sami Yen’de ilk kez Fenerbahçe forması giyecek. Geçen sezon Mecidiyeköy’deki lig ve kupa maçlarında sakatlığı yüzünden oynayamayan Roberto Carlos da ilk kez Cim-Bom’un evine gidecek.Adnan Polat ile Aziz Yıldırım ilk kez geçen sezonun 2. yarısında Ali Sami Yen’de karşılaşırken, Cim-Bom maçtan 1-0 galip ayrıldı. Kadıköy’de ligin ilk devresinde gerçekleşen ikinci randevudan ise Aziz Yıldırım 4-1’lik galibiyetle ayrıldı. Yıldırım, sarı-laciertli kulübün başkanı olarak bugün 31. Galatasaray derbisi heyecanını yaşayacak. Bu maçlarda 13 galibiyet gören Yıldırım, 10 yenilgi, 7 beraberlik yaşadı.Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son senelerde oynanan derbilerde sarı ve kırmızı kartlar adeta havada uçuşuyor. Ezeli rakiplerin 17’si lig, 6’sı da Türkiye Kupası olmak üzere son 23 randevusunda hakemler toplam 17 kırmızı, 134 de sarı kart kullandı. Ezeli rakipler arasında Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda yapılan son 5 maçta toplam 6 kırmızı ve 36 sarı kart çıktı. Fenerbahçe’nin ligin ilk yarısında 4-1 kazandığı maçta 10 futbolcu sarı kart görmüştü.Devler 100 yıllık ezeli rekabette 362. kez karşılaşacak. Fenerbahçe galibiyet sayısında Galatasaray’a 136-116 üstünlük sağladı. 109 maç ise barebere bitti. Fenerbahçe’nin bugün 102. kez oynanacak lig mücadelelerinde de rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 101 maçta sarı-lacivertliler 41, sarı-kırmızılılar 29 galibiyet aldı, 31 maç eşitlikle sonuçlandı.Devler nisan aylarında daha önce 37 kez karşılaşırken bu maçlarda F.Bahçe’nin küçük de olsa bir üstünlüğü var. Sarı lacivertliler nisan ayında oynanan maçlarda 14 galibiyet alırken, sarı kırmızılılar 12 kez kazandı, 11 maç ise berabere sonuçlandı. F.Bahçe’nin bu aylardaki toplam 51 golüne G.Saray 38 golle karşılık verdi. Geçen sezon nisan ayında oynanan maçı G.Saray 1-0 kazanmıştı.Ezeli rekabetin heyecanı bugün PAF Ligi’nde de yaşanacak. İki takımın genç futbolcuları, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde saat 11.00’da başlayacak maçta karşı karşıya gelecek. PAF Ligi’nde 54’er puanı bulunan G.Saray ile F.Bahçe, gol averajıyla ikinci ve üçüncü sırayı paylaşıyorlar. Sezonun ilk yarısında yapılan maç 2-2 bitmişti.Yılın ilk büyük derbisini neredeyse küçük bir medya ordusu izleyecek. Dev maç için 306 gazeteci akredite oldu. Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen maçı 5 Brezilyalı, 5 Alman, 2 de Sırp olmak üzere toplam 12 yabancı gazeteci takip edecek. TSYD yetkilileri, derbiye gösterilen yoğun talep nedeniyle çok sayıda akredite başvurusu nu da geri çevirmek zorunda kaldıklarını açıkladılar.Galatasaray’ın taraftar oluşumu "UltrAslan"ın internet sitesinde, derbi maç öncesi yer alan duyuruda, sarı kırmızılı taraftarlara alkol ve küfürlü tezahürat uyarısı yapıldı. İnternetteki "www.ultraslan.com" adresli web sitesinde yapılan duyuruda, "Yaşanabilecek olumsuz olayları tetikleyen aşırı alkolden lütfen uzak durunuz. Lütfen küfürlü tezahürattan kaçınınız" denildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Galatasaray-Fenerbahçe maçı nedeniyle metrobüs hattına 50 araç daha ekledi. Halen Avcılar-Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme hattında hizmet veren metrobüs bugün; Avcılar, Şirinevler, İncirli, Cevizlibağ ve Edirnekapı yoğunluklu olmak üzere, 50 araçla takviye edilecek.19.00,Ali Sami YenFırat AydınusLig TVDe Sanctis – Sabri - Emre A. - Mehmet T. – Hakan – Barış – Ayhan – Arda – Kewell – Lincoln - BarosVolkan D. - Gökhan G. – Önder – Lugano - R.Carlos – Deivid – Emre – Selçuk – Uğur -Semih - GüizaServet, Linderoth, S.Çalık, M.Güven, Aydın, E.Güngör (Galatasaray) / Edu (Fenerbahçe)