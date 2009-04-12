Gözler derbilerin derbisinde

Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam şampiyonluk yolunda son kozlarını oynayacak. Kazanan, şampiyonluk şansını son 7 haftaya taşıyacak, kaybeden ise şampiyonluğun yanı sıra lig ikinciliği ile birlikte Devler Ligi’ne katılma fırsatını da büyük ölçüde elinden kaçıracak.
Spor yazarlarının derbi yorumu...
Bu da en az 12 milyon Euro’luk bir gelir kaybı anlamına geliyor. Galatasaray’da Servet, Emre Güngör ve Linderoth forma giyemeyecek. Fenerbahçe’de ise sezonu kapatan Edu yok. Dünkü idmana çıkmayan Alex’in durumu ise maç saatinde belli olacak. İlklerin derbisi
Maçta birçok ‘ilk’ yaşanacak. Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ilk derbi heyecanını Fenerbahçe’ye karşı yaşarken, Fenerbahçe’nin hocası Luis Aragones de Ali Sami Yen’e ilk defa çıkacak. Cim-Bom’da UEFA Kupası zaferi yaşayan ve birçok başarıda imzası bulunan Emre Belözoğlu, Ali Sami Yen’de ilk kez Fenerbahçe forması giyecek. Geçen sezon Mecidiyeköy’deki lig ve kupa maçlarında sakatlığı yüzünden oynayamayan Roberto Carlos da ilk kez Cim-Bom’un evine gidecek. Başkanlar 3. kez
Adnan Polat ile Aziz Yıldırım ilk kez geçen sezonun 2. yarısında Ali Sami Yen’de karşılaşırken, Cim-Bom maçtan 1-0 galip ayrıldı. Kadıköy’de ligin ilk devresinde gerçekleşen ikinci randevudan ise Aziz Yıldırım 4-1’lik galibiyetle ayrıldı. Yıldırım, sarı-laciertli kulübün başkanı olarak bugün 31. Galatasaray derbisi heyecanını yaşayacak. Bu maçlarda 13 galibiyet gören Yıldırım, 10 yenilgi, 7 beraberlik yaşadı. 23 derbide 17 kırmızı kart
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son senelerde oynanan derbilerde sarı ve kırmızı kartlar adeta havada uçuşuyor. Ezeli rakiplerin 17’si lig, 6’sı da Türkiye Kupası olmak üzere son 23 randevusunda hakemler toplam 17 kırmızı, 134 de sarı kart kullandı. Ezeli rakipler arasında Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda yapılan son 5 maçta toplam 6 kırmızı ve 36 sarı kart çıktı. Fenerbahçe’nin ligin ilk yarısında 4-1 kazandığı maçta 10 futbolcu sarı kart görmüştü. Fener uzak ara
Devler 100 yıllık ezeli rekabette 362. kez karşılaşacak. Fenerbahçe galibiyet sayısında Galatasaray’a 136-116 üstünlük sağladı. 109 maç ise barebere bitti. Fenerbahçe’nin bugün 102. kez oynanacak lig mücadelelerinde de rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 101 maçta sarı-lacivertliler 41, sarı-kırmızılılar 29 galibiyet aldı, 31 maç eşitlikle sonuçlandı. Nisan ayında Fenerbahçe önde
Devler nisan aylarında daha önce 37 kez karşılaşırken bu maçlarda F.Bahçe’nin küçük de olsa bir üstünlüğü var. Sarı lacivertliler nisan ayında oynanan maçlarda 14 galibiyet alırken, sarı kırmızılılar 12 kez kazandı, 11 maç ise berabere sonuçlandı. F.Bahçe’nin bu aylardaki toplam 51 golüne G.Saray 38 golle karşılık verdi. Geçen sezon nisan ayında oynanan maçı G.Saray 1-0 kazanmıştı. PAF'lar Florya’da
Ezeli rekabetin heyecanı bugün PAF Ligi’nde de yaşanacak. İki takımın genç futbolcuları, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde saat 11.00’da başlayacak maçta karşı karşıya gelecek. PAF Ligi’nde 54’er puanı bulunan G.Saray ile F.Bahçe, gol averajıyla ikinci ve üçüncü sırayı paylaşıyorlar. Sezonun ilk yarısında yapılan maç 2-2 bitmişti. Maçı medya ordusu izleyecek
Yılın ilk büyük derbisini neredeyse küçük bir medya ordusu izleyecek. Dev maç için 306 gazeteci akredite oldu. Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen maçı 5 Brezilyalı, 5 Alman, 2 de Sırp olmak üzere toplam 12 yabancı gazeteci takip edecek. TSYD yetkilileri, derbiye gösterilen yoğun talep nedeniyle çok sayıda akredite başvurusu nu da geri çevirmek zorunda kaldıklarını açıkladılar. UltrAslan’dan küfür uyarısı
Galatasaray’ın taraftar oluşumu "UltrAslan"ın internet sitesinde, derbi maç öncesi yer alan duyuruda, sarı kırmızılı taraftarlara alkol ve küfürlü tezahürat uyarısı yapıldı. İnternetteki "www.ultraslan.com" adresli web sitesinde yapılan duyuruda, "Yaşanabilecek olumsuz olayları tetikleyen aşırı alkolden lütfen uzak durunuz. Lütfen küfürlü tezahürattan kaçınınız" denildi. Metrobüse 50 araçlık takviye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Galatasaray-Fenerbahçe maçı nedeniyle metrobüs hattına 50 araç daha ekledi. Halen Avcılar-Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme hattında hizmet veren metrobüs bugün; Avcılar, Şirinevler, İncirli, Cevizlibağ ve Edirnekapı yoğunluklu olmak üzere, 50 araçla takviye edilecek. SAAT:
19.00, STAT:
Ali Sami Yen HAKEM:
Fırat Aydınus YAYIN:
Lig TV G.SARAY:
De Sanctis – Sabri - Emre A. - Mehmet T. – Hakan – Barış – Ayhan – Arda – Kewell – Lincoln - Baros F.BAHÇE:
Volkan D. - Gökhan G. – Önder – Lugano - R.Carlos – Deivid – Emre – Selçuk – Uğur -
Semih - Güiza SAKAT:
Servet, Linderoth, S.Çalık, M.Güven, Aydın, E.Güngör (Galatasaray) / Edu (Fenerbahçe)