Gözler cumartesi günkü zirvede



AB devlet ve hükümet başkanlarına göre, cumartesi günkü Euro Bölgesi maliye bakanlarının toplantısı, Yunanistan ile devam eden borç krizi tartışmasının çözümünde büyük bir öneme sahip.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, cuma sabaha karşı yaptığı Brüksel'de yaptığı açıklamada, zamanın azaldığını bu nedenle çözüm bulmak için her şeyin yapılması gerektiğini kaydetti.

Müzakerelerin çok teknik olduğunu bu nedenle sadece uzmanlar tarafından yürütülebileceğini kaydeden Merkel, "Devlet ve hükümet liderleri bunu yapamaz ve yapmayacak" dedi.

Brüksel'deki AB hükümet ve devlet başkanlarının zirvesi sonrası konuşan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirve katılımcılarının, Euro Bölgesi'nin bu süreci cumartesi günkü buluşmada karara vardırmalarını beklediğini belirtti.

Öte yandan AB Komisyon üyesi Günther Oettinger, önümüzdeki beş gün içinde bir uzlaşı olmazsa Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkmasını kaçınılmaz görüyor.

Oettinger, Yunanistan'ı Euro Bölgesi'nde tutmak için her şeyin deneneceğini kaydetti.

Yunanistan'ın güncel yardım programı, salı günü ona eriyor. Yunanistan, uzlaşma sağlanamazsa devlet iflasıyla karşı karşıya. Euro Bölgesi maliye bakanları Brüksel'de özel bir oturumda bir araya gelecek.