Gözler bugünkü Kabine toplantısında: Gündemde ABD ile yeni yol haritası, reform çalışmaları ve Koronavirüs aşısı var

Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe’de yılın ilk kabine toplantısına başkanlık edecek. Gündemde ABD ve AB ile yeni yol haritası, reform çalışmaları, Koronavirüs kısıtlamalarının sahaya etkisi ve alınabilecek yeni kararlar var. Toplantıda kısıtlamaları bölgesel bazda esnetme formülleri görüşülecek.

Beştepe’de toplanacak yeni yılın ilk kabine toplantısında, 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Programı çerçevesinde bakanlıkların atacağı adımlar ve hayata geçirilecek projelerin genel bir değerlendirilmesi yapılacak. Hürriyet'te yer alan habere göre, öncelikle Koronavirüs’le mücadele kapsamında alınan tedbirlerin değerlendirileceği toplantıda önümüzdeki dönemde atılacak adımlar masaya yatırılacak. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamalarının vaka sayısına etkisi, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerdeki son durum, yerli aşı çalışmaları tüm yönleriyle konuşulacak. Aşılamanın başlamasıyla hafta içi kısıtlamaları ve hafta sonu yasakları dahil olmak üzere lokal bazda kontrollü/kademeli şekilde esnetme adımlarının atılabileceği belirtiliyor.

Bakan Koca aşıyı anlatacak

Toplantıda en geç nisan ayına kadar kullanıma hazır hale gelmesi beklenen yerli aşı ve aşılama süreçleri konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sunum yapması bekleniyor. Yeni yıldaki kısıtlamaların Koronavirüs tablosuna yansıması ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda yeni tedbirler ya da kısıtlamalarda esnetme kararının alınıp alınmaması konusunda da son karar verilecek.

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin kademeli ve kontrollü şekilde başlatılması için olası tarihlerin de konuşulması bekleniyor.

Diplomasi trafiği hızlanıyor

Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi ABD ve AB ile yeni dönem olacak. Bu kapsamda ABD’de Donald Trump taraftarlarının Kongre baskını değerlendirilecek. ABD ve AB ile başlatılacak yeni dönemde atılacak adımların konuşulacağı kabinede Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı videokonferans görüşmesiyle ilgili bilgi verecek.