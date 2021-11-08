Kabine Toplantısı başladı; işte ana gündem maddeleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantıda; G-20 zirvesi, olası sınır ötesi operasyon, yerli aşı çalışmaları, artan gıda fiyatları, asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge konuşulacak başlıklar arasında olacak. Erdoğan, toplantının ardından millete sesleniş konuşmasını yapacak.

Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kritik toplantının ana gündem maddeleri ise belli oldu.

G-20 liderler zirvesi görüşmeleri

Yoğun gündemle toplanan Kabine'nin ilk gündem maddesi dış ilişkiler olacak. Buna göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi ve burada konuşulan F-16 ve F-35 konuları ele alınacak.

Sınır ötesi operasyon

Diğer bir konu başlığı ise olası sınır ötesi operasyon olacak. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın terörle mücadeleye ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

Asgari ücret

Kabine'nin en önemli konularında biri de ekonomi. Buna göre; artan gıda fiyatları, asgari ücret, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve 3600 ek gösterge toplantıda konuşulacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ve asgari ücretle ilgili açıklama yapmıştı. “Asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren , yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile toplumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz” diyen Bilgin, “Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak asgari ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim” demişti. Bilgin, “Asgari ücret ile ilgili hepimizin yaptığı hesaplar var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyenin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Koronavirüs salgını

Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar, yerli aşı TURKOVAC ile ilgili çalışmalar gündemdeki konulardan olacak.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları millete sesleniş konuşmasında vatandaşlara duyuracak.