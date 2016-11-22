Gözler bugün Meclis'te; AKP öneri istedi, CHP ve MHP "Cinsel istismar teklifinizi geri çekin" dedi!

TBMM gündemine gelecek olan ve cinsel istismar suçlarında, fail ve mağdurun evlenmesi halinde cezasızlık öngören kanun düzenlemesinin görüşmesi için gözler bugün Meclis’e çevrilirken AKP Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla muhalefete 'yeni öneri' sordu. CHP ve MHP, iktidardan tartışmalı önergeyi geri çekmesini istedi.

Başbakan Binali Yıldırım dün sabah Bakanlar Kurulu’ndan önce Çankaya Köşkü’nde, partisinin kadın milletvekilleriyle bir araya geldi. Hürriyet'ten Turan Yılmaz ve Gizem Karakış'ın edindiği bilgiye göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Üç saat süren toplantıda kadın vekillerin önemli bölümü, “Genç yaşta evlilik yapmış, çocukları da olmuş, ancak durum anlaşılınca eşi hapse düşmüş insanlar var. Bunların sayısının da 4 bine yakın olduğu söyleniyor, yani sonuçta bu bir Türkiye gerçeği. Tabii bu da büyük bir mağduriyete yol açmış, bizlere de iletiliyor bu sıkıntılar. Görevimiz sorunlara çözüm bulmak. Tecavüzcülere af getirilmediğini de biliyoruz, ancak ‘cinsel istismar’ denince de haliyle kamuoyu bir hassasiyet gösteriyor” yorumu yaptı.

Bazı kadın vekiller ise düzenlemenin ileride yeni mağduriyetlere yol açabileceği endişesini dile getirirken, birçok kadın vekil de önergenin gündeme getiriliş sürecine itiraz ettiler. Kadın vekiller, itirazlarını özetle şöyle dillendirdiler:

"Gerekirse oylama ertelenesin"

“Böyle bir düzenlemeden çoğumuzun önceden haberi olmadı. Keşke toplumsal bir mutabakat için kadın dernekleri başta olmak üzere konunun taraflarıyla da konuşulsa, önerileri sorulsaydı. Muhalefetten bazı milletvekilleri de zaman zaman bu konuyu gündeme getirmiş, hatta bazılarının verdiği önergeler de var, onlar da değerlendirilebilirdi. Gerekirse yarınki (bugün) oylama ertelenerek bu konudaki itiraz ve öneriler de dikkate alınarak üzerinde biraz daha çalışılabilir.”

"Dosyadaki ilk ifade" kriteri

Bazı kadın vekiller düzenlemenin kapsadığı yaş aralığını sorarken, Bozdağ da, "15 yaş altını kapsamadığı" bilgisini verdi. Bozdağ, “Bir mağduriyetin giderilmesi amaçlanıyor. Burada önemli bir husus da bu olayın tarafı olan kişilerin dava ya da soruşturma dosyalarındaki ilk ifadelerinin dikkate alınacağı, bu çok önemli” dedi. Toplantıya katılan bir kadın vekil Hürriyet’e, “Sayın Bakan’ın verdiği bu bilgi önemli, zira, ilk ifadede eğer tecavüz geçiyorsa geçmiş olsun; düzenlemeden yararlanamayacak” dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın da küçük yaşta kız çocuklarının kendi iradelerinin tespitinin zor bir konu olduğunu belirttiği öğrenildi.

Kadın vekillerin görüşlerini dinleyen Yıldırım, Bozdağ ve partisinin Meclis grup yöneticilerine, “Muhalefetin de önerilerini alarak üzerinde çalışın. Kendi önergenizin gerekçelerini daha iyi detaylandırın” talimatını verdi. Bu gelişme de önerge metninde değişikliğe gidileceği şeklinde yorumlandı.

Akşam telefonu

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, akşam saatlerinde CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ı telefonla aradı. Elitaş, muhalefetten önerilerini almak istedi. CHPli Gök, “Sizin yanlışınıza ortak olmayız. Önergenizi geri çekin” yanıtını verdi. MHP’li Akçay da Elitaş’a, “Bu haliyle önerge kabul edilemez. Bu maddeyi geri çekin” dedi. Muhalefetten olumlu yanıt alamayan Elitaş, diğer grup başkanvekili Naci Bostancı ile birlikte Çankaya Köşkü’ne gitti. İki grup başkanvekili, Başbakan Yıldırım’a gelinen noktayı anlattı ve gelişmeleri değerlendirdi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş ise dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında sorular üzerine şunları söyledi: “Sivil toplum kuruluşlarının, milletvekillerinin, farklı grupların değerlendirmelerini Sayın Başbakanımız başta olmak üzere titizlikle inceliyoruz. Yanlış anlaşılmayı ortadan kaldıralım; bu düzenleme bir ihtiyaca binaen, Türkiye’de fiilen var olan bir uygulamadan, töreden kaynaklanan gerekçelerle gündeme getirilmiştir. Asla tecavüz suçlarını kapsamamaktadır. CHP ve MHP’nin başka bir teklifleri varsa değerlendirmeye hazırız. Yarın (bugün) Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Gelmiş bir şey var, eleştiriler var. Yeni bir şey olması için yeni bir teklifin olması lazım.”

AKP'linin tweetten: Çekilecek

Başbakan Yıldırım’ın kadın vekillerle toplantısının sona erdiği saatlerde AKP’nin eski MKYK üyesi, yazar Ayşe Böhürler’in Twitter’dan, “Yasanın geri çekilmesi çok isabetli; savunulan şey ne hukuki, ne de İslami! İslam’da cinsel istismar haramdır, suçtur” mesajı dikkat çekti. Ancak daha sonra iktidardan düzenlemenin çekilmeyeceği açıklaması geldi.