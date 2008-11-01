Gözler Brezilya GP'sinde



Formula 1'de şampiyonluğun adının konacağı sezonun son yarışı, Brezilya Grand Prix'sinde bugün yapılacak sıralama turlarının sonucu merakla bekleniyor.





Liderlik koltuğunda oturan Mclaren Pilotu Lewis Hamilton ile takipçisi Ferrari'nin Brezilyalı Yıldızı Felipe Massa, bugün ve yarın İnterlagos Pisti'nde son kozlarını oynayacak.



Son randevuya ev sahibi olmanın büyük avantajı ile çıkacak olan Massa, serbest antrenman turlarının ilk seansında üstün bir performans göstererek, adeta rakibine gözdağı verdi.



İlk seansın son 5 dakikasında 1:12.305 ile en hızlı turun sahibi olan Massa'yı 0.190 saniye farkla Mclaren'den Lewis Hamilton ile, 0.202 saniye geriden Ferrari pilotu Kimi Raikkonen izledi. Seansı 4. sırada BMW Sauber'den Robert Kubica, 5. sırada Mclaren'den Heikki Kovalainen ve 6. sırada da Renault'dan Fernando Alonso tamamladılar. Lewis Hamilton'ın şampiyon olabilmesi için yarışı ilk beş sıra içinde bitirmesi yeterli oluyor.

