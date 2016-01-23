Gözler Biden-Erdoğan zirvesinde; ana gündem Rusya olacak

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, bugün İstanbul’da Mabeyn Köşkü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Erdoğan ile Biden görüşmesi; Rusya’nın Suriye’de son dönemde yoğunluk kazanan askeri faaliyetlerinin de kapsamlı olarak ele alınacak olunması nedeniyle dünya çapında bir ilginin odağı haline geldi.

Davutoğlu ile de görüşecek

Biden, Cuma günü AK Parti, CHP ve HDP’den bazı milletvekilleri ile görüşmelerde bulundu. MHP yönetimi ise Biden’ın görüşme teklifini geri çevirdi. Biden, resmi görüşmelerini ise bugün yapacak. Biden, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda görüşecek.

Görüşmede ana madde Rusya

ABD’nin iki numaralı ismi olan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edilecek. Erdoğan ile Biden’ın görüşmesi, saat 14.00’de Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü’nde yapılacak.

Bu görüşmenin en önemli kritik maddesi Rusya’nın Suriye’deki faaliyetleri olacak.

Ziyaretin siyasi önemini değerlendirmek gerekirse. Biden; Ortadoğu ve IŞİD ile mücadele konusunda ABD devletinin politikalarının oluşturulmasında ABD Başkanı Barack Obama’nın fiilen yetkilendirdiği güçlü bir isim.

ABD, Rusya'yı uyarmıştı

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Paris'teki toplantının ardından yaptığı açıklamada, İŞİD ile mücadele konusunda "Rusya yanlış bir stratejik yolda. Bu değişene kadar işbirliği yapmamız için ortak bir nokta bulunmuyor" demişti. Biden'in, yapacağı temaslar bu açıklama ile bağlantılı olarak daha da önem kazandı.

Rusya’nın Suriye’deki etkinliği, PYD’nin faaliyetleri, Türkiye’nin Suriye sınırında sınır güvenliğine yönelik alınacak teknoloji kabiliyeti yüksek önlemler, IŞİD’e karşı Suriye ve Irak’ta planlanan harekatlar bu görüşmenin kritik Gündem maddelerini oluşturacak.

Rusya, Suriye’de Laskiye ile Tartus bölgesinde askeri üsse sahip.

Ancak Rusya, son günlerde Türkiye sınırındaki Kamışlı bölgesinde de asker konuşlandırmaya başladı. PKK uzantısı olarak görülen PYD’nin Suriye’deki etkinliği de, görüşmenin en hassas maddelerinden biri olacak. Erdoğan bu konuda şu açıklamada bulunmuştu:

“Bölgede hassasiyetlerimiz aynı şekilde devam ediyor. Bu konuda hassasız ve surekli olarak bizim koalisyon güçlerine söylediğimiz, 'PKK, PYD, YPG, DAEŞ, bunların hiç birinin birbirinden farkı yok, bunlara karşı da tavrımız aynı olacaktır' diye... Bunları da sayın Biden ile çok açık görüşeceğiz.”