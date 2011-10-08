-Gözler Azerbaycan maçında İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - A Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri (A) Grubu'nda Almanya ile yaptığı maçı 3-1 kaybetti. Bu sonuçla milliler, gruptan çıkma şansını Azerbaycan ile yapacağı son maça bıraktı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Türkiye, ikinci yarıya daha etkili başlamak isterken, savunmasında da açıklar vermeye başladı. Müller'in golüyle 2-0 geriye düştükten sona oyundan kopan milliler, 79. dakikada Hakan Balta ile kazanılan gol sonrasında yeniden hareketlendi. Ancak Schweinsteiger'in 86. dakikada kaydettiği penaltı golü beraberlik ümitlerini ortadan kaldırdı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili olmayı sürdüren Almanya, Türkiye'nin ilk dakikalardaki baskı çabalarını engellerken, Müller ile 2. golü de bularak oyunu kendi adına rahatlattı. Türkiye'nin direncini kaybettiği anlarda Hakan Balta ile bulduğu gol Almanlar'ın kısa süreli bir tedirginlik yaşamalarına neden olsa da, kontrolü elinde tutmayı sürdüren konuk ekip, skoru 3-1'e taşıyarak maçtan galip ayrılmasını bildi. 55. dakikada Götze'nin pasıyla hareketlenen Gomez'in ceza sahası ön çizgisi üzerinde yaptığı vuruşta, köşeye giden topu Volkan Demirel uzanarak kornere çeldi. 58. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun hatalı pasında topu kapan Müller'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti. 59. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun derinlemesine pasında Burak Yılmaz ceza sahasına girerken, son anda müdahale eden Boateng, topu kornere çeldi. 66. dakikada Almanya, farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Neuer'in uzun vuruşunda soldan hareketlenen Götze'nin ceza sahası önüne gönderdiği topu geriden gelen Müller yerden sert bir vuruşlar ağlara gönderdi: 0-2 79. dakikada Türkiye, Hakan Balta ile bulduğu golle farkı 1'e indirdi. Soldan Sabri Sarıoğlu'nun ortasında, arka direkte boş durumda kalan Hakan Balta, topu filelere gönderdi: 1-2 85. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza sahası içinde Müller'e müdahalesi sonrası hakem Martin Atkinson, penaltı noktasını gösterdi. 86. dakikada penaltı atışını kullanan Schweinsteiger, golü atarak skoru 3-1'e taşıdı. 90+2. dakikada ceza sahası içinde sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Gomez, yakın mesafeden kötü bir vuruş yaparak topu yandan auta gönderdi. Almanya maçtan 3-1 galip ayrıldı. Stat: Türk Telekom Arena Hakemler: Martin Atkinson xx, Darren Cann xx, Michael Mullarkey xx (İngiltere) Türkiye: Volkan Demirel xx, Gökhan Gönül xx, Egemen Korkmaz xx, Servet Çetin x, Hakan Balta xx, Sabri Sarıoğlu xx, Hamit Altıntop xx, Mehmet Aurelio x (Dk. 87 Umut Bulut x), Selçuk İnan x (Dk. 46 Gökhan Töre x), Arda Turan xx (Dk. 69 Kazım x), Burak Yılmaz xx Almanya: Neuer xx, Boateng xx (Dk. 74 Höwedes x), Mertesacker xx, Badstuber xx, Lam xxx, Müller xxx, Khedira xx, Schweinsteiger xxx, Götze xxx (Dk. 90 Reus ?), Gomez xxx, Podolski xx (Dk. 62 Schürrle x) Goller: 35 Gomez, Dk. 66 Müller, Dk. 86 Schweinsteiger (Penaltıdan) (Almanya), Dk. 79 Hakan Balta (Türkiye) Sarı Kartlar: Dk. 55 Badstuber (Almanya), Dk. 60 Hamit Altıntop (Türkiye)