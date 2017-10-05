Gözler AYM'ye çevrildi; tutuklu gazetecilere ilişkin 'ilke' kararı bu ay verilecek

Anayasa Mahkemesi, AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın açıkladığı 150’nin üzerindeki tutuklu gazetecilerle ilgili “ilke kararını” aylar geçmesine karşın henüz vermedi. AYM kaynakları, çalışmaların olgunlaştığını ve kararın bu ay içinde çıkacağını kaydetti.

Diğer yandan AİHM’nin Cumhuriyet davası için Adalet Bakanlığı’na verdiği savunma süresi 2 Ekim’de doldu. AİHM’ye savunma göndermeyen bakanlığın, ek süre talebinde bulunduğu öğrenildi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) verilerine göre, Türkiye’de 158 gazeteci çeşitli gerekçelerle cezaevinde. Bu gazetecilerin birçoğu yazdıkları haber, köşe yazısı nedeniyle “örgüt suçu” ile karşı karşıya.

Cumhuriyet davası kapsamında gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın yönetmeni Murat Sabuncu, muhabiri Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper’in tutukluğu sürerken, son olarak Sözcü gazetesi çalışanları hakkında da iddianame düzenlendi. Bu davada Sözcü muhabiri Gökmen Ulu tutuklu.

AYM’nin gazetecilik ilkeleri

Bu süreçte gözler Anayasa Mahkemesi’ne çevrildi. Çünkü AYM Başkanı Zühtü Arslan, mahkemenin 25 Nisan’daki 55. kuruluş yıldönümünde tutuklama konusunda ilke kararları açıklayacağını duyurdu. Yüksek Mahkeme, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin ilke kararını haziran ayında açıkladı. Mahkemenin açıklaması beklenen diğer ilke kararları arasında, tutuklu gazetecilerin başvuruları yer aldı. Ancak uzun süredir AYM’den bu konuda bir karar çıkmadı. Cumhuriyet’in ulaştığı AYM kaynakları, tutuklu gazetecilerin durumuyla ilgili ilke kararın örnek bir dosya üzerinden bu ay çıkacağını belirterek, “Dosya üzerinde uzun süredir çalışılıyordu. Şu an çalışma olgunlaştı. Bu ay içinde bir karar çıkmasını bekliyoruz. Çıkacak karar da tutuklu yargılanacak gazetecilerin tutuklanmasında anayasal ilkeler belirlenecek. Hangi koşulda gazetecinin tutuklu yargılanabileceği, hangi durumlarda tutuklamanın hak ihlali olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılacak. Bu karar da mahkemelere ışık tutacak” dedi.

Cumhuriyet davasına savunma gönderilmedi

Öte yandan 31 Ekim 2016 tarihinde Cumhuriyet gazetesine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan yönetici ve yazarlar 2 Mart 2017’de AİHM’ye başvuruda bulunmuştu. Dosyayı öncelikle görüşme kararı alan AİHM de Cumhuriyet davası nedeniyle Adalet Bakanlığı’ndan savunma istemişti. Bakanlığa savunma için tanınan süre 2 Ekim’de doldu. Bakanlık bu tarihte savunma vermek yerine 6 hafta süre istedi. AİHM ise 3 Ekim tarihinde gönderdiği yanıtta 24 Ekim tarihine kadar, yani 3 hafta süre verdi. Ahmet Şık’ın başvurusu için de bakanlık, 25 Ekim’e kadar AİHM’ye savunma göndermek zorunda.