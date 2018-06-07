Gözler, Ali Koç ve Aykut Kocaman görüşmesinde

Fenerbahçe'de teknik direktör konusu belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli takımın mevcut teknik direktörü Aykut Kocaman ile yeni yönetim arasında hala bir görüşme tarihi planlanmadı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; geride kalan sezon sonunda yeni yönetimin önünü açabilmek için görevi bırakmayı düşündüğünü açıklayan Kocaman'ın bu karar için başkan Ali Koç'un kendisiyle görüşmeyi beklediği öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın yapılacak görüş alış verişi sonrasında bir karar almayı düşündüğü, bu kararın mahiyetini de yönetimin kendisine söyleyeceklerinin belirleyeceği bildirildi.

Sarı lacivertlilerde önce yeni sportif direktör Damien Comolli'nin isminin resmen açıklanması ile birlikte futbol takımı ile ilgili adımların onun liderliğinde atılacağı kaydediliyor.

Başkan Ali Koç ile yönetiminin yeni sezon kombinelerine önem verdikleri ve bir an önce satışa çıkarabilmek için çaba sarf ettikleri öğrenildi. Ali Koç'un başkan seçilmesiyle yoğun bir ilginin olması beklenen kombine satışında ilk kez stadın tamamının da kombineye açılması gündemde.