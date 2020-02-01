Gözlemevi: Türkiye, İdlib'e yakın bir yerleşim yerini kuşattı, otoyolda askeri nokta oluşturdu

T24 Haber Merkezi

Suriye'de Türkiye ile Rusya arasındaki İdlib gerilimi tırmanmaya devam ederken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk askeri kuvvetlerinin İdlib yakınlarındaki Kafr Amim'e asker sevkiyatı yaptığını, köy girişine tank, zırhlı araç gibi lojistik ve askeri malzemeler getirdiğini bildirdi. Türk kuvvetlerinin ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki Abu Al-Duhur-Saraqeb Otoyolu içinde yeni bir askeri nokta oluşturduğu da belirtildi.

Gözlemevi, Türk askeri kuvvetleri İdlib'in güneydoğusundaki Saraqeb kasabasını her taraftan kuşattığını, bu eylemin Ruslara karşı açık bir meydan okuma olduğunu duyurdu.

Bu eylemlerin, iki tarafın birbirine meydan okuduklarını gösterdiği belirtilirken, M5 karayolu için yapılan anlaşmada bazı noktalar üzerinde anlaşmazlıkların olabileceği aktarıldı.