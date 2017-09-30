Gözlemevi: İdlib’de hava saldırılarında 28 sivil öldü

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde gece boyunca devam eden hava saldırılarında en az 28 sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin sahadaki kurtarma gönüllülerine dayandırarak cumartesi günü yaptığı açıklamada, saldırı Türkiye sınırından yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta olan Armanaz kasabasını hedef aldı.

Ölenler arasında en az dört çocuğun olduğunu bildiren Gözlemevi, saldırının Suriye mi, yoksa Rusya mı tarafından gerçekleştirildiğinin henüz tespit edilemediğini kaydetti.

Armanaz kasabasındaki Fransız haber ajansı AFP muhabiri bombalama sonucu apartman bloklarının yerle bir olduğunu söyledi. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), bölgede son dönemde artan hava saldırıları nedeniyle kimi hastanelerin kapatıldığını bildirdi.

Çatışmasızlık bölgeleri tehlike altında

İdlib vilayeti, Suriye'deki savaşı kademeli olarak sonlandırmak üzere Türkiye, Rusya ve İran'ın girişimiyle en son 14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Astana zirvesinde çatışmasızlık bölgelerine dâhil edilmişti.

Hava saldırısı, bu üç ülkenin, bölgedeki çatışmaların sonlanması için bin 500 gözlemci göndereceklerini açıklaması sonrası yaşandı.

Büyük ölçüde muhalifler tarafından kontrol edilen İdlib vilayetinde başı çeken güç Astana görüşmelerine hiçbir zaman dâhil olmamış El Kaide bağlantılı Hayat Tahrir Şam (HTŞ) örgütü.

Örgüt, çatışmasızlık bölgesi anlaşmasının yapılmasından birkaç gün sonra İdlib’in güneyindeki Hama kentindeki Suriye birliklerine büyük bir saldırı başlatmıştı. Bu taarruza, Suriye ve Rusya kuvvetleri hava saldırıları ile karşılık vermişti.

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AFP,Reuters/ÇÖ,EC