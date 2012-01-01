-Gözlemciler Suriye'den çekilmeli KAHİRE (A.A) - 01.01.2012 - Arap Birliği danışma komitesi Arap Parlamentosu, Şam yönetiminin devam eden şiddet ve kötü muameleleri gizlediği gerekçesiyle Arap Birliği'nin gözlemci misyonunun acilen Suriye'den çekilmesi çağrısında bulundu. Arap Parlamentosu Başkanı Ali El Salim El Debaş, Suriye'de şiddetin devam ettiğini belirterek, olanlar nedeniyle Arap gözlemcilerin bu ülkede bulunmalarının Arap halkının kızgınlığını artırdığını, gerçekleri bulma misyonuyla gönderilme amacının boşa çıkarıldığını söyledi. Debaş, Suriye rejiminin, Arap Birliği'nin gözleri önünde insanlık dışı hareketlerine devam etmek için Arap gözlemcileri "örtü" olarak kullandığını ifade etti. Arap Parlamentosu, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi'ye de gözlemcilerin acilen geri çekilmesi hakkında bir kararı kabul etmeleri için Arap Dışişleri Bakanlarını toplaması çağrısında da bulundu. Arap Parlamentosu, Arap Birliği'ne Suriye ile ilişkilerin dondurulması için ilk teklifi yapan organ olmuştu. Arap Birliği'nden bir yetkili, Arap Parlamentosu'nun çağrısıyla ilgili yaptığı açıklamada, gözlemci misyonunun başarısı hakkında yargıda bulunmak için henüz çok erken olduğunu belirterek, gözlemcilerin bir ay daha Suriye'de kalmasının ve daha fazla gözlemcinin bu ülkeye gönderilmesinin planladığını kaydetti.