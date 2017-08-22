Gözlemciler: Rakka operasyonunda 170 sivil öldü

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Rakka'ya yoğunlaştırdığı hava saldırılarında, operasyonun başladığı Haziran ayından bu yana sivil ölümlerde en yüksek sayıya ulaşıldığını açıkladı.

Gözlemevinin verilerine göre, sadece pazar günü kentin kuzeyine düzenlenen hava saldırılarında 27, pazartesi günü de 19'u çocuk olmak üzere 42 sivil yaşamını yitirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, "hava saldırılarının Rakka'nın merkezine çok yakın mesafede düzenlendiği ve bu nedenle de kurbanların sayısının çok yüksek olduğu" açıklamasını yaptı.

"Enkazların altında hala siviller var”

Saldırılara hedef olan binalar içinde, IŞİD militanlarından kaçan çok sayıda sivilin bulunduğunu belirten Abdülrahman, koalisyon güçlerinin IŞİD militanlarının hareket halinde olabileceği tüm binaları hedef aldığını söyledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi açıklamalarını, ülkedeki doktor ve aktivist ağı üzerinden aldığı bilgilere dayandırıyor. Örgütün verileri, bağımsız farklı kaynaklarca teyit edilemiyor.

Reuters haber ajansı da Rakka'da çatışmaların ortasında kalan aile bireyleri olduğunu belirten kişilerin, hali hazırda kentte enkazların altında çok sayıda sivilin bulunduğunu aktardığını bildirdi.

Koalisyon sözcüsü: Sivil ölümlerini inceleyeceğiz

Koalisyon güçlerinin sözcülerinden Ryan Dillon AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "koalisyon güçlerine ait jetlerin son yedi günde Rakka'ya en az 250 hava saldırısı düzenlediğini” belirtti. Dillon sivil ölümlerine yönelik bilgileri, "detaylı olarak inceleyeceklerini” taahhüt etti.

Sözcü, Irak'ta Musul'un IŞİD'den tamamen geri alınmasının ardından koalisyona bağlı çok daha fazla savaş jetinin Rakka'daki operasyona yönlendirilebildiğini belirtti.

Koalisyon güçleri, IŞİD örgütünün Musul'da olduğu gibi Rakka kentinde de sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını belirtiyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, şiddetli çatışmaların sürdüğü kentten kaçma imkanı bulamayan 25 bin kadar sivil bulunuyor.

SDG kentin yüzde 60'ını geri aldı

Rakka'da ABD destekli Arap ve Kürt birliklerinden oluşan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) IŞİD'e karşı operasyonu Haziran ayının başında başlatıldı. SDG birliklerinin kentin yüzde 60'ını IŞİD'den geri aldığı belirtiliyor.

SDG sözcülerinden Cihan Şeyh operasyona yönelik açıklamasında, örgütün kentin her santimetrekaresine patlayıcı döşediğini ve bu nedenle operasyonun yavaş ilerlediğini belirtmişti. Sözcü aynı zamanda, sadece kenti değil, sivilleri de korumak istemelerinin operasyonun yavaş ilerlemesinin bir diğer gerekçesi olduğunu kaydetmişti.

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AFP/Reuters/GA/BK