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Dünya

Gözlemciler 72 saat içinde Suriye'de olacak KAHİRE (A.A)

19 Aralık 2011 16:59

-Gözlemciler 72 saat içinde Suriye'de olacak KAHİRE (A.A) - 19.12.2011 - Suriye ile Arap Birliği arasında, Suriye'ye gözlemci gönderilmesiyle ilgili protokolün imzalanmasının ardından, gözlemcilerin 72 saat içinde Suriye'ye gideceği belirtildi. Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi, durumu incelemek için Suriye'ye gitmesi kararlaştırılan Arap gözlemci heyetinin 72 saat içinde bu ülkede olacağını söyledi. Arap Birliği ile Suriye arasında imzalanan anlaşmaya göre, gözlemci heyet, Suriye yönetimiyle koordinasyon içinde çalışacak ve heyetin güvenliğinden Suriye İçişleri Bakanlığı sorumlu olacak.

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