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Spor

Gözlemci raporları 'ıslak imza'lı olacak

Futbol maçlarını izlemekle görevli federasyon temsilcilerinin raporları takibe alınıyor.

21 Ağustos 2010 03:00

T24 - Futbol maçlarını izlemekle görevli federasyon temsilcilerinin raporları takibe alınıyor. Her maça ait temsilci raporları, 'değiştirilme' olasılığına karşılık tedbir olarak artık Türkiye Futbol Federasyonu'na 'ıslak imzalı' ulaştırılacak.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu'nun geçtiğimiz günlerde düzenlediği seminer öncesi ve sonrasında yapılan değişiklikler, ülke gündeminden de etkilenildiğini gözler önüne serdi.


'İrtica ile Mücadele Eylem Planı'nda imzası olduğu belirtilen Albay Dursun Çiçek'in, 'ıslak imza' olayı, Türkiye'de önemli bir gündem oluşturmuştu.


TFF de Temsilciler Kurulu başta olmak üzere, birçok kurulundan önemli bir noktaya dikkat etmelerini istemiş olacak ki, bu istek kitapçıklarda açıkça belirtildi. Bundan böyle Temsilciler, hazırladıkları raporların ve tazminat formunun çıktısını, 'ıslak imzalı' olarak kargo ile TFF'ye ulaştıracak.


Akşam gazetesinin haberine göre, Temsilciler Kurulu'nun ıslak imza zorunluluğunun arkasında sanal ortamda raporların 'değiştirilme' tehlikesinin yattığı belirtildi.


Ayrıca yine raporların değiştirilmesi ya da başka kişiler tarafından TFF'ye 'sahtelerinin' gönderilmesinin engellenmesi için bu yola gidildiği bildirildi.


Daha önce Galatasaray Başkanı Adnan Polat, raporların değiştirildiğini düzenlediği bir basın toplantısında iddia etmişti. Özellikle derbi maçlar (Fenerbahçe-Galatasaray, Beşiktaş-Fenerbahçe, Galatasaray-Beşiktaş) sonrası temsilci raporları kamuoyunda uzun süre tartışmalara neden oluyordu.



Birçok yenilik içeriyor

Kurul tarafından TFF resmi internet sitesinde de yer alan ve 'Temsilcinin El Kitabı' adını taşıyan bölüm, birçok yenilik içeriyor.


Seminer öncesi yapılan değişiklikler mavi, seminer sonrası yapılan değişikliklerin ise kırmızı ile gösterildiği el kitapçığında, hakem ve maçla ilgili konuşma yasağı, dikkat çekiyor.


Temsilciler, görev yaptıkları maçın yorumunu ya da hakem kararlarını sorgulamayı hiç kimseyle yapamayacak ve demeç vermeyecek.


Maçlara giderken, yalnız seyahat edecek, kuruma yakışır yerlerde konaklayacak. Olay esnasında temsilci, hakemlerin tavırlarını, bulunduğu yeri, karar ve uygulamalarını da raporlarında belirtecek. Böylece, hakemlere oto-kontrol getirilmiş olacak.



Siyasi anons yasak

Temsilciler, stadyumlardaki anons sisteminden de sorumlu olacak. Bu anons sisteminin siyasi amaçlı tanıtım ve duyurular için kullanılmasını engelleyecek. Kurala uymayan kulüpler, rapor edilecek.


Protokol tribünü başta olmak üzere, tüm tribünlerde röportaj yapılması da yasaklandı. Yayıncı kuruluş ya da haber amaçlı görüntü alanlar, ancak belirlenen röportaj alanlarını kullanacak.


Disiplin kurulları tarafından ceza alanlara da röportaj yasağı geldi. Yönetici, teknik adam ve futbolcu, eğer ceza almış veya tedbir konulmuşsa, flaş röportajlara ve basın toplantılarına katılamayacak, açıklama yapamayacak.

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