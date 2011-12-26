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Dünya

Gözlemci ilk grup Şam'a ulaştı KAHİRE (A.A)

26 Aralık 2011 23:37

-Gözlemci ilk grup Şam'a ulaştı KAHİRE (A.A) - 26.12.2011 - Arap Birliği gözlemcilerinin ilk grubu Suriye'nin başkenti Şam'a ulaştı. Şam'a daha önce gelen Arap heyetinden bir üye, havaalanında gözlemcileri karşıladıktan sonra Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, gözlemci grubunun akşam saatlerinde geldiğini söyledi. 60 kişilik heyette 50 gözlemciyle Arap Birliği sekretaryasından 10 kişinin bulunduğu bildirilmişti. Gözlemci heyetinin Başkanı Sudanlı General Mustafa Debi, Arap Birliği yetkililerinden oluşan öncü heyetin lojistik düzenlemeler için Şam'a gelmesinin ardından cumartesi günü Suriye'ye gitmişti. Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi de geçen hafta yaptığı bir açıklamada, heyetin yaklaşık 150 kişiden oluşacağını söylemişti. Gözlemciler, Suriye'nin Arap barış planını uygulayıp uygulamadığını belirleyecek.

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