-Gözlemci heyeti amatör İSTANBUL (A.A) - 10.01.2012 - Suriye Ulusal Konseyi Dış İlişkiler Komitesi üyesi Dr. Halit Hoca, Arap Birliği'nin Suriye gözlem raporunu eleştirerek, ''Arap Birliği, tarihinde ilk defa bu kadar amatör bir gözlemci heyeti gönderdi'' dedi. Suriye Ulusal Konseyi Dış İlişkiler Komitesi üyesi Dr. Halit Hoca, Arap Birliği Suriye Komisyonunun önceki gün Mısır'ın başkenti Kahire'de, Suriye'de bulunan gözlemci heyetinin hazırladığı ilk raporları AA muhabirine yorumladı. Suriye'nin, ''zaman kazanma'' peşinde olduğu yönündeki görüşlere kendisinin de katıldığını belirten Halit Hoca, ''Arap inisiyatifi Suriye için beş şart öne sürmüştü. Suriye ordusu silahlarını sokaklardan çekecekti, tutuklular serbest bırakılacaktı, tarafsız medya ülkeye sokulacaktı, Suriye yönetimi muhalefetle masaya oturacaktı ve son olarak da bir gözlemci heyetin Suriye'ye girmesine izin verilecekti. Suriye, ilk dört koşulu görmezden geldi ve sadece son şartı kabul etti. Fakat gözlemcilerin, bağımsız insan hakları örgütlerinden seçilmesi gerekirken, Suriye bu şarta da müdahale etti ve bu örgütleri dışarda bıraktı. Sudan, Cezayir, Lübnan ve Irak gibi Suriye'deki rejimden yana ülkelerden temsilciler seçildi. Suriye, pazarlık yaptı ve Muhammed Mustafa El Dabi'nin heyete başkanlık etmesini sağladı. Bütün bunlar, halkta, 'Suriye, Arap Birliği'yle pazarlığa oturdu' kanısını uyandırdı'' dedi. Kendisinin de bu kanıyı paylaştığını kaydeden Halit Hoca, ''Yine de gözlemcilerin, ülkeyi terk etmesini istemiyoruz. Çünkü en azından bazı gözlemciler için binaların üzerindeki keskin nişancılar, ölümlerin sürdüğünü teyit ediyor. Örneğin, Humus'a giden Cezayirli gözlemci Enver Malik, şehirde cesetler yüzünden sokaklardan geçilemediğini, katliamların sürdüğünü açıkladı'' şeklinde konuştu. Caydırıcı olamasalar bile bu gözlemcilerin ülkede kalmasını istediklerinin altını çizen Hoca, Arap Birliği Başkanı Nebil El Arabi'nin ''Ne askerler geri çekildi, ne tarafsız medya Suriye'ye girebildi ne de katliamlar durdu' dediğini belirterek, ''Arap Birliği bu konuda acziyet gösteriyor'' görüşünü dile getirdi. Dr. Halit Hoca, ''Arap Birliği, tarihinde ilk defa, bu kadar amatör bir gözlemci heyeti gönderdi. Kosova'ya 2 bin gözlemci gönderilmişti. Suriye gibi büyük bir ülkeye ise son 12 gün içinde 60 gözlemci gönderildi. Oysa, 500 gözlemci gönderilmesi gerekiyordu. Üstelik bunlar amatör, bu işi ilk defa yapıyorlar'' dedi. Suriye Ulusal Konseyi Dış İlişkiler Komitesi üyesi Hoca, Arap Birliği'nin, Suriye'yle ilgili kararlarını hayata geçirebileceği bir müeyyide mekanizmasının olmadığına da dikkati çekti. Halit Hoca, Arap Birliği'nin Suriye'yle ilgili son toplantısında, dosyanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderileceği sinyalinin verildiğini, bunun kendileri için önemli ve olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti. Arap Birliği Suriye Komisyonu, Mısır'ın başkenti Kahire'de pazar günü toplanmış ve 6 maddelik bir karar bildirgesi yayımlamıştı. Bildirgede, Suriye Hükümetine, bir kez daha, sivilleri koruma, barışçıl gösterilere müdahale etmeme ve muhaliflere yönelik şiddetten vazgeçme çağrısı yapılmıştı.