Gözden düşen Ozan Tufan ayrılmak istiyor

Fenerbahçe'de bir kez daha gözden düşen Ozan Tufan, yurt dışına transfer olmak istiyor. İspanya ve Rusya’dan teklifler gelse de Ozan’ın önceliği Premier Lig.

Fenerbahçe'de iki kez kadro dışı kalan, düzenli forma giyemeyen ve Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, sarı-lacivertli formayla en iyi dönemini geçen sezon geçirdi, 41 resmi maçta 6 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.



Fanatik gazetesinin haberine göre; Vitor Pereira’nın gelişiyle birlikte işler yine kötüleşti. Portekizli teknik adam, hazırlık döneminde oynanan karşılaşmalarda Ozan’ı kulübeye mahkum etti.

Milli futbolcu futbol hayatına yurt dışında devam etmeyi planlıyor. 26 yaşındaki oyuncuya İspanya ve Rusya’dan teklifler geldiği öğrenildi. Ancak yıldız futbolcunun önceliği, Premier Lig’den bir takıma imza atmak.

Daha önce kapısından döndüğü Crystal Palace yine başarılı oyuncu ile ilgileniyor ama henüz bir girişimde bulunmadılar.