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Ekonomi

GÖZDE FİNANSAL HİZMETLER VE KRR DOĞAN YAYIN'A TALİP İSTANBUL (A.A)

04 Şubat 2011 01:07

-GÖZDE FİNANSAL HİZMETLER VE KRR DOĞAN YAYIN'A TALİP İSTANBUL (A.A) - 03.02.2011 - Yıldız Holding'in yüzde 87 hissesine sahip olduğu Gözde Finansal Hizmetler, Kohlberg Kravis Roberts & Co (KRR) ile Doğan Yayın Holding A.Ş'nin, satış sürecinde alıcı taraf olarak potansiyel bir konsorsiyum içinde olduğunu duyurdu. Gözde Finansal Hizmetler'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında şunlar kaydedildi: ''Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşüm başvurusu yapmış olan Gözde Finansal Hizmetler A.Ş, Kohlberg Kravis Roberts & Co. (tüm ilişkili taraflarıyla KKR) ile Doğan Yayın Holding A.Ş'nin satış sürecinde alıcı taraf olarak potansiyel bir konsorsiyum oluşumu içinde olduğunu kamuoyu ile paylaşır. Bu girişim, Gözde'nin yüksek büyüme potansiyeli olan karlı işlere yatırım yapma stratejisi ile de tutarlılık arz etmektedir.''

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