Gözcülük yapan da tecavüzcü sayıldı

Yargıtay, cinsel saldırı sırasında sanığın yanında bekleyen 2 arkadaşının da cinsel saldırı suçundan mahkum edilmesine hükmetti.



Kayseri'de kaçırdıkları bir kadını darp ederek hafif derecede yaralayan 3 sanıktan biri, daha sonra arabasının içinde kadına tecavüz etti.

Saldırı sırasında diğer 2 sanık da arabanın yanında bekledi. Olayın ardından saldırgan ve 2 arkadaşı hakkında, nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından dava açıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi, her 3 sanığın fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek mağdureyi cebir, şiddet ve tehdit kullanmak suretiyle cinsel amaçlı alıkoydukları, sanıklardan birinin cinsel saldırıda bulunduğu, diğer sanıkların ise suçun işlenmesi sırasında cinsel saldırı eylemini kolaylaştırmak suretiyle suça yardımcı fail olarak katıldıkları sonucuna vardı.

Mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 37. maddesindeki ''Fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri fail olarak sorumlu olur'' hükmü gereğince, tüm sanıklara TCK'nın cinsel saldırı suçunu düzenleyen 102. maddesinden hüküm kurarak, cinsel saldırıyı gerçekleştiren sanık ile saldırı sırasında aracın yanında bulunan diğer 2 sanığı aynı suçtan mahkum etti.

Mahkeme ayrıca tüm sanıkları TCK'nın ''kişiyi hürriyetten yoksun kılma'' suçunu düzenleyen 109. maddesi gereğince de 5'er yıl hapisle cezalandırdı.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 14. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı.

Dairenin kararında, sanığın nitelikli cinsel istismar suçunu işleyişi sırasında yanında hazır bekleyen diğer sanıkların TCK'nın 37. maddesindeki ''Fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri fail olarak sorumlu olur'' hükmü gereğince suça iştirak ettiklerinini açık olduğu vurgulandı.



Yargıtay daha fazla ceza istedi



Yargıtay 14. Ceza Dairesi, tüm sanıklar hakkında eksik ceza tayini yapıldığını tespit etti. Her 3 sanık hakkında cinsel saldırı suçundan hüküm tesis edilirken, TCK'nın cinsel saldırı suçunu düzenleyen 102. maddesinin ''Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilen cezalar yarı oranında artırılır'' hükmünün uygulanması gerektiğine hükmeden Daire, yerel mahkemenin cinsel saldırı sırasında arabanın yanında bekleyen 2 sanığın cezalarında TCK'nın 39. maddesi gereğince indirim yapılmasını da yerinde bulmadı.

Ancak Daire, sanıklar hakkında eksik ceza tayini, karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapmadı.