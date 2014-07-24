T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gözaltına alınan polisler sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi

Emniyette 'paralel yapı' iddialarına ilişkin yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan bazıları sabaha karşı sağlık kontrolünden geçirildi

24 Temmuz 2014 11:56

İstanbul eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli, sabaha karşı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Atayün, hastane girişinde basın mensuplarının Kadir Gecesi'ni kutlayarak, "Herkese hayırlı geceler. Kadir Geceniz de hayırlı olsun. Hem ülkemizdeki hem de dünyadaki tüm mazlum Müslümanların kurtuluşuna vesile olsun inşallah. Bu gece görüyorsunuz siyasi algı oluşmadığı için kelepçeler yok. Kelepçesiz bir gece. Halbuki kaçma ihtimalim o zaman da yoktu. Çünkü kendim teslim olmuştum" dedi.

Adli kontrol için getirilen şüphelilerden biri hastane çıkışında ekip aracına bindirilirken, "Hırsıza 'sus' demek suç olmuş, bunu öğrendim" ifadesini kullandı.

Gözaltındaki şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

ETİKETLER

paralel yapıoperasyonemniyetyurt atayünsağlık kontrolügözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24