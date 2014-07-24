Gözaltına alınan polisler sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli, sabaha karşı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.



Atayün, hastane girişinde basın mensuplarının Kadir Gecesi'ni kutlayarak, "Herkese hayırlı geceler. Kadir Geceniz de hayırlı olsun. Hem ülkemizdeki hem de dünyadaki tüm mazlum Müslümanların kurtuluşuna vesile olsun inşallah. Bu gece görüyorsunuz siyasi algı oluşmadığı için kelepçeler yok. Kelepçesiz bir gece. Halbuki kaçma ihtimalim o zaman da yoktu. Çünkü kendim teslim olmuştum" dedi.



Adli kontrol için getirilen şüphelilerden biri hastane çıkışında ekip aracına bindirilirken, "Hırsıza 'sus' demek suç olmuş, bunu öğrendim" ifadesini kullandı.



Gözaltındaki şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.