Gözaltının günlüğü 125 lira

Gezi Direnişi sırasında dört gün gözaltında tutulan Fransız öğrenci Elisa Marianne Couvert 500 TL tazminat kazandı.

Gezi Parkı Direnişi sırasında İnsan Hakları Derneği’nde staj yaptığı için Türkiye’de bulunan ve polisin attığı biber gazından korunmak için girdiği Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) binasında gözaltına alınan Erasmus öğrencisi Fransız Elisa Marianne Couvert’in hukuk savaşı sürüyor.

Canan Coşkun’un Cumhuriyet’teki haberine göre, Couvert, haksız şekilde gözaltına alındığı, dört gün gözaltında tutulduğu, özgürlük, güvenlik, toplanma ve ifade özgürlüğü ihlâl edildiği gerekçesiyle Maliye Bakanlığı’na açtığı tazminat davasını kazandı.

Mahkeme, 50 bin lira tazminat talep eden Couvert’e haksız tutuklama tarihi olan 14 Haziran 2013’ten itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte 500 TL ödenmesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucunda hakkında takipsizlik verilen Couvert, Maliye Bakanlığı’ndan 50 bin TL tazminat talep etmişti. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Couvert’in avukatı Gülizar Tuncer ile hazine vekili Ayşe Erdenur Baykal katıldı. Couvert’in avukatı Gülizar Tuncer tazminat talebine ilişkin mahkemeye sundukları dava dilekçesini tekrar ettiklerini belirtti. Hazine vekili Ayşe Erdenur Baykal ise davanın reddedilmesini istedi. Couvert’in manevi tazminat davasını kısmen kabul eden mahkeme heyeti, 500 TL’nin haksız tutuklama tarihi olan 14 Haziran 2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte

hazineden alınıp Elisa Marianne Couvert’e verilmesine karar verdi. Couvert hakkında son olarak İstanbul 7. İdare Mahkemesi, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldıktan sonra sınırdışı edilmek üzere Mülteciler Geri Gönderme Merkezi’nde 10 gün tutulmasına yönelik İstanbul Valiliği’nce yapılan işlemin hukuka uygun olmadığını ifade etmişti.

Ankara’daki dava sürüyor

Erasmus öğrencisi olarak İstanbul Galatasaray Üniversitesi’ne gelen Couvert, “Kürtçeyi sonradan öğrenen Kürt” konulu tezini hazırlarken İHD’de staj yapmaya başlamıştı. Couvert, Gezi Parkı direnişi sırasında, 11 Haziran 2013 sabahı duyduğu şiddetli patlama sesi ile kendisini sokağa atmış, gazdan korunmak için panikle kapısını açık bulduğu ilk bina olan SDP binasına sığınmış ve gözaltına alınmıştı. Terör örgütüne üye olmakla suçlanan Couvert, sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. 8 gün Yabancılar Şube’de tutulan Couvert, işlemlerinin tamamlanmasının ardından da sınır dışı edilmişti. Yabancılar şubede tutulduğu süre içerisinde avukatı Gülizar Tuncer aracılığı ile Ankara 1. İdare Mahkemesi’ne başvuran Couvert, hakkındaki sınır dışı kararının iptal edilmesi istemiyle dava açmıştı. Couvert’in sınır dışı edilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı hakkında açtığı davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Couvert’in, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nde açtığı dava devam ediyor.