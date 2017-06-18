Gözaltındayken kendini astı!

İzmir'de jandarma tarafından gözaltına alınan kişi, nezarethanede intihar etti.

İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde Eren Uzun, dün bir marketten alışveriş yapan kadına bıçak çekti. Market çalışanı tarafından eksiz hale getirilen Uzun, ihbar üzerine gelen jandarma tarafından gözaltına alındı. Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Uzun, nezarethanede tek başına kaldığı sırada gömleğiyle, nezaret demirlerine kendini asarak yaşamına son verdiği öne sürüldü.

Askerler tarafından demirlerden indirilen Uzun'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olaydan sonra incelenen nezarethanedeki kamera kayıtlarında, Uzun'un intihar ettiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aile, şikâyetçi olacak

Eren Uzun'un dayısı 35 yaşındaki Erkan Gürleç, şöyle dedi:

"Eren madde bağımlısı bir çocuktu. Tedavi olmasını istiyorduk. Kimse yardım etmedi. Dün saat 16.00 gibi yine madde alıp evden sokağa çıkmış. Kendisinde de değilmiş zaten. Bir markete girip elindeki bıçakla para istemiş. Bu sırada gözaltına alınmış. Bizi aradılar; 'Eren gözaltında' diye. Almaya gittik. Nezarethanede kendisini astığını söylediler. Zaten problemli çocuk. Nezaretteki kameraların başında hiç kimse yokmuş. Olsa belki görüp intihar etmesine engel olabilirdi. İhmal olduğunu düşünüyoruz. Pazartesi günü şikayetçi olacağız."(DHA)