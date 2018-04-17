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Gözaltındaki şüpheli, polislerin arasında vurularak öldürüldü (2)

ŞÜPHELİ YAKALANDI Gaziantep'te, kimlik kontrolü sırasında hakkında 'hakaret' suçundan arama kararı olduğu belirlenince gözaltına alınan Uğur Bakır'ı (38), sağlık kontrolü için götürüldüğü hastane girişinde tabancayla vuran kişi yakalandı

17 Nisan 2018 22:10

ŞÜPHELİ YAKALANDI
Gaziantep\'te, kimlik kontrolü sırasında hakkında \'hakaret\' suçundan arama kararı olduğu belirlenince gözaltına alınan Uğur Bakır\'ı (38), sağlık kontrolü için götürüldüğü hastane girişinde tabancayla vuran kişi yakalandı. Ekipler, güvenlik kamera kayıtlarından kimliğini belirlediği şüpheli A.T.\'yi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayıp gözaltına aldı.
Gaziantep Valiliğince de olayla ilgili yapılan ikinci açıklamada, \"Şüpheli A.T. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibi sonucu 1 tabancayla birlikte ele geçirilmiştir\" denildi.

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