Gözaltındaki şüpheli kaçtı, İçişleri Bakanı istifa etti

Litvanya İçişleri Bakanı Saulius Skvernelis istifa ettiğini açıkladı. Skvernelis'in istifa kararı, ülkede dün gözaltına alınan bir kişinin polis aracından otomatik bir tüfek çalarak kaçmasının ardından geldi. Gözaltında iken kaçan bir kişinin ancak 3 bin polis ve helikopter desteğiyle yürütülen 5 saatlik operasyonla yakalanmasının ardından, İçişleri Bakanı Saulius Skvernelis de eleştirilerin hedefi olmuştu.

Bugün görevinden istifa ettiğini açıklayan Skvernelis şunları kaydetti:

"Devlet hiç olmadığı kadar istikrara muhtaç. Hükümeti bölmeye dönük politikaların karşıtlarımız ve kamu yararının altını oymak isteyenler dışında kimseye faydası olmaz. Birinci önceliğim ülkedeki herkesin ve devletin güvenliğini sağlamaktır. Dolayısıyla kamu yararı ve küresel tehditler karşısında ülkenin istikrarı için istifa kararı aldım."