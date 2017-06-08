Gözaltındaki sanığa ‘kaçma şüphesi’den yakalama kararı

YÖK protestosuna katıldığı için hakkında açılan davanın ilk duruşmasına başka bir nedenden gözaltında olduğu için katılamayan Ecem Selen hakkında “kaçma şüphesi” gerekçesiyle yakalama kararı verildi.

dihaber'in haberine göre, İzmir'de 6 Kasım 2016 Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) protestolarına yönelik polis müdahalesinde gözaltına alınan 12 öğrenci hakkında, "2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan açılan davanın ilk duruşması görüldü. Karşıyaka Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulunurken, başka bir dosyadan tutuklu bulunan Doğan Barış Halidi, Hasan Benli, Baran Toyam ve Enise İlin de

duruşmaya getirildi. Kimlik tespitinin arından ifadelere geçilen duruşmada, sanıklar “12 Eylül yönetimince kurulan YÖK'ü protesto etmek için demokratik haklarını kullandıklarını” söyledi.

Polisin ise kendilerine hiçbir uyarıda bulunmadan müdahale öne süren öğrenciler, darp edilerek gözaltına alındılarını iddia ettiler. Öğrencilerin tamamı tümü beraatını talep etti. Avukatlar da, olayın basit bir hak kullanımından ibaret olduğunu, barışçıl gösteri de hiçbir şiddet olayının yaşanmadığını ve yasa dışı olanın polisin sert müdahalesi olduğunu söyledi. Müvekkillerinin ifade özgürlüğünün de engellendiğini dile getiren avukatlar, beraatlarını talep etti.

Gözaltındaki sanığa yakalama kararı

İfadelerin ardından ara kararını açıklayan hakim Bayram Yılmaz, Lezgin Tekay isimli öğrenci ile başka bir dosya kapsamında şu an gözaltında olan Ecem Selen hakkında "kaçma şüphesi" nedeniyle ifadeleri alınmak üzere yakalama kararı çıkardı.

Heyet bir sonraki duruşmayı 25 Eylül tarihine erteledi.