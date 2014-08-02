Gözaltındaki polisleri destekledikleri gerekçesiyle 4 vekile soruşturma

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 4 milletvekilinin, 'örgütlü' olarak adliyede kargaşa çıkarıp, polislerin sorgulanmasını engellemeye çalıştığı iddiasını soruşturuyor. Polislerin "Gözaltı süresi doldu" diyerek adliyeden çıkmaya kalkışmasına da aynı büro tarafından el konuldu.

Sabah gazetesinin haberine göre, AKP'den istifa eden Hakan Şükür, İdris Bal ve İdris Naim Şahin ile CHP'li Mahmut Tanal, polislerin sorguları sürerken adliyeye giderek soruşturmayı takip etmişti. İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu işe, şüpheli polislerin sorgulanma aşamalarının gerçekleştiği adliye nezarethanesi ve duruşma salonunu gören kamera kayıtlarına el koyarak başladı.

Temizlik işçilerine de soruşturma

Gözaltında bulunan polislerin İstanbul Adliyesi'ndeki sorguları sırasında, savcı ve hâkimlerin odalarının basıldığı, nezarethanelere kamera sokulduğu, hâkimin avukatlarca baskı altına alınarak çalışmasının engellendiği öne sürüldü. Örgütlü bir yapı tarafından yapıldığı iddia edilen eylemler sırasında, İstanbul Adliye Sarayı'nın temizlik işlerini yapan firmada görevli 2 personelin de telefonlarıyla çektikleri görüntüleri cemaate verdiği iddia edildi. Savcılık soruşturmaya, bu 2 personeli de dahil etti.





Neler yaptılar?





Hakan Şükür: Adliyeye girerek gözaltındaki polisleri nezarethanede ziyaret etti ve avukatlarıyla görüştü. Aralarında eski Terörle Mücadele Şubesi Müdürü Ömer Köse ve Emniyet Amiri Gaffur Ataç'ın da aralarında bulunduğu polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



İdris Bal: Çağlayan Adliyesi'ne gitti, gözaltındaki polislerin ve avukatların da kendisiyle birlikte yer aldığı bir kareyi Twitter'dan paylaştı.



Mahmut Tanal: Sorgu hâkiminin, bir MİT mensubuyla görüştüğünü öne sürdü.



İdris Naim Şahin: Eski İçişleri Bakanı, 22 Temmuz operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen polis yakınlarını Çağlayan'daki Adalet Sarayı önünde ziyaret etti. Adliye önünde polis yakınları ile iftar yaptı.

STV'ye de soruşturma

Öte yandan adliyeden canlı yayın yapan Samanyolu TV yöneticileri hakkında da soruşturma başlatıldı. İnsan Hakları Savunucuları Derneği de yayınlarıyla yargıyı etkilemeye çalışan Samanyolu TV, Bugün TV, Zaman ve Bugün gazeteleri hakkında suç duyurusu yaptı.

Örgütlü suç dosyası Meclis'e gidiyor

Savcılık yetkilileri, soruşturma kapsamında milletvekillerinin örgüt üyeliği suçundan yargılanabileceğini kaydetti. Ancak milletvekilleri ile ilgili nihai karar TBMM tarafından verilecek. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan dosya TBMM'ye gönderilecek. TBMM, 4 vekilin yargılanmasına izin verirse milletvekilleri Şükür, Bal, Şahin ve Tanal hâkim karşısında çıkacak.