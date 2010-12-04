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GÖZALTINDAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN EYLEM İSTANBUL (A.A)

04 Aralık 2010 21:09

-GÖZALTINDAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN EYLEM İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Taksim'de bir grup, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın rektörlerle toplantısını protesto ettikleri için gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılması istemiyle eylem yaptı. Taksim tramvay durağında toplanan gruptakiler, gözaltılara tepki içeren ifadelerin yer aldığı pankart açarak, sloganlar eşliğinde Galatasaray Lisesi önüne kadar yürüdü. Burada grup adına açıklama yapan Türkan Yıldız, sabahki gözaltıların haksız olduğunu savunarak, fikir ve örgütlenme özgürlüğünden bahseden yetkililerin, gözaltılarla gerçek yüzlerini ortaya koyduklarını ileri sürdü. Yıldız, gözaltına alınan arkadaşlarının derhal serbest bırakılmasını istediklerini söyledi. Eylemciler, daha sonra sloganlar atarak dağıldı.

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