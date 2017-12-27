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Gözaltındaki metal işçileri serbest bırakıldı, Posco yürüyüşü devam edecek

"Aynı yerde, aynı saatte daha güçlü buluşuyoruz"

27 Aralık 2017 02:19

İzmit'in Alikahya bölgesinde faaliyet gösteren Posco Assan’ın sendikalı oldukları için işten çıkardığı işçilerin Ankara’ya yürüyüşlerinin devam edeceği açıklandı. Salı günkü eylem sırasında gözaltına alınan, aralarında Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun da bulunduğu 33 kişinin ise serbest bırakıldığı kaydedildi. 

Birleşik Metal-İş’ten akşam saatlerinde yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde hakları, işleri, aşları ve gelecekleri için Ankara’ya yürümeye başlayan Posco Assan işçileri ve yöneticilerimiz, polis müdahalesi ile darp edilerek gözaltına alınmıştı. Tüm gün boyu keyfi bir şekilde emniyette tutulan Genel Başkanımız, Genel Merkez ve Şube yöneticilerimiz ve işlerinden atılarak açlığa mahkum edilmek istenen Posco Assan işçileri, az önce serbest bırakıldılar. Yarın (27 Aralık), aynı saatte (11:00), aynı yerde (Posco Assan önü) daha güçlü buluşuyoruz” dendi.

İzmit Alikahya Mahallesi'nde bulunan Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir çelik fabrikasında kasım ayında yaklaşık 90 işçi işten çıkarılmıştı. Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye olan işçiler, sendikalı olmaları nedeniyle işten çıkarıldıklarını belirterek fabrika önünde eylemlerini sürdürmüş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan sendikal yetki belgesi almak üzere Ankara'ya yürüyüş başlatmıştı. 

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ile Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun da destek verdiği işçilerin salı günkü eylemine polis müdahalede bulunmuş, milletvekili Hürriyet'i gruptan ayırarak güvenli bir bölgeye alan polis, aralarında Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve sendika yöneticilerinin de bulunduğu 33 kişiyi gözaltına almıştı.

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