Gözaltındaki hamile kadın serbest bırakıldı

Adana’da gözaltına alınan hamile kadın serbest bırakıldı.

dihaber'de yer alan habere göre, Ceyhan'da 15 Haziran'da gözaltına alınan hamile Kader Baysal serbest bırakılırken, 12 kişinin işlemleri devam ediyor.

Adana’nın Seyhan ve Ceyhan ilçelerinde 15 Haziran'da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan hamile Kader Baysal emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aralarında çocukların da olduğu 12 kişinin emniyetteki işlemleri devam ederken, hafta içinde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Aynı operasyonla gözaltına alınan yüzde 50 zihinsel engelli Zübeyde Bahadır da dün serbest bırakılmıştı.