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BBC Türkçe

Gözaltındaki Grup Yorum üyeleri tutuklandı

Geçen hafta İstanbul Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yönelik polis operasyonunda gözaltına alınan Grup Yorum üyeleri tutuklandı.

24 Kasım 2016 08:14

Geçen hafta İstanbul Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yönelik polis operasyonunda gözaltına alınan Grup Yorum üyeleri tutuklandı.

Mahkeme, gözaltına alınan müzisyenlerin 'polise mukavemet, hakaret ve terör örgütü üyesi olma' gibi suçlamalarla tutuklanmalarına karar verdi.

Tutuklanan isimlerin Ali Aracı, İnan Altın, Selma Altın, Sultan Gökçek, Fırat Kıl, Dilan Poyraz, Helin Bölek, Abdullah Özgün olduğu aktarıldı.

Grubun hukuki işlemlerini takip eden Halkın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamada, grup üyeleriyle birlikte gözaltına alınan, kültür merkezinin tadilatında çalışan üç işçiye ise ev sahip verildiği belirtildi.

Grup Yorum'un Facebook sayfasından yapılan açıklamada tutuklama kararı kınandı ve grubun çalışmalarının tutuklananların yerlerinin doldurularak sürdüreceği belirtildi.

1985 yılında kurulan Grup Yorum'un birçok üyesi, farklı zaman dilimlerinde tutuklanmış veya gözaltına alınmıştı.

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