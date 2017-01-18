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BBC Türkçe

Gözaltındaki gazetecilerden üçü tutuklandı

25 Aralık'ta gözaltına alınan altı gazeteciden "terör örgütü propagandasıyla" suçlanan üçünün tutuksuz yargılanmasına karar verilirken "terör örgütü üyeliğiyle" suçlanan üçü de tutuklu yargılanacak.

18 Ocak 2017 11:26

Eş zamanlı olarak 25 Aralık tarihinde gözaltına alınan ve 24 gündür gözaltında tutulan 6 gazeteci dün akşam mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Çarşamba gününün ilk saatlerinde 3 gazetecinin tutuklanmasına karar verdi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Dihaber'den Metin Yoksu, BirGün'den Mahir Kanaat ve eski Diken editörü Tunca Öğreten'in tutuklu yargılanmasına; Etha'dan Derya Okatan, Gazete Yolculuk'tan Eray Sargın ve Dihaber'den Metin Yoksu'nun adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

6 gazeteci, dün ilk defa ifade vermek için savcılığa çıkarılmış ve kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu ifadelerinin alınmasının ardından 6 gazeteciyi de tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ederken gazeteciler hakkındaki soruşturmanın "Redhack adı verilen Marksist Sol görüşlü terör örgütleri" ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle başlatıldığını yazmıştı.

Savcılık Tunca Öğreten'i "Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (DHKP-C) üyeliği ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", Derya Okatan'ı sosyal medya paylaşımlarından ötürü "Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) propagandası", Mahir Kanaat'ı "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği", Eray Sargın'ı sosyal medya paylaşımlarından ötürü PKK propagandası, Metin Yoksu'yu sosyal medya paylaşımlarından ötürü DHKP-C ve PKK propagandası, Ömer Çelik'i ise sosyal medya paylaşımlarından ötürü PKK üyeliği ile suçlayarak tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etmişti.

Nöbetçi mahkeme böylece, "terör örgütü üyeliği" ile suçlanan gazetecilerin tutuklu yargılanmasına karar verirken propagandayla suçlanan gazetecilerin tutuksuz yargılanmasına hükmetti.

Tutuksuz yargılanmasına karar verilen Derya Okatan 24 günlük gözaltı süresince açlık grevine başlaması ve Mahir Kanaat'in gözaltındayken doğan oğlunu görmesine izin verilmemesi üzerine basın örgütleri konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

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