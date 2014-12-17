Gözaltındaki gazeteciler için imza kampanyası başladı

Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ve Samanyolu TV Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın gözaltına alınmalarına tepkiler sürüyor.

Bütün dünyadan kınama mesajları yayınlanırken, Türkiye’den de gazeteci, yazar ve aydınlar bir imza kampanyası başlatarak, “Gazeteciler derhal serbest bırakılsın!” dedi.



Kampanyaya ilk imzayı, aralarında Hasan Cemal, Ufuk Uras, Cengiz Çandar, Şahin Alpay, Ali Bulaç, Yasemin Çongar, Nuray Mert, Mustafa Akyol, Can Dündar, Nazlı Ilıcak, Kadri Gürsel, Hilmi Yavuz, Pınar Türenç, Ünal Tanık, Kazım Güleçyüz, Derya Sazak, Cafer Solgun, Ahmet Ümit ve Şanar Yurdatapan gibi isimlerin yer aldığı 62 kişi attı.

Change.org isimli internet sitesinde bütün dünya vatandaşlarının imzasına da açılacak kampanya metninde şu ifadeler yer alıyor (Kampanyaya imza atmak isteyenler için link: ozgurbasin):

“Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Televizyonu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 14 Aralık 2014 Pazar günü onlarca gazeteci, medya çalışanı ve hatta bir senaryo yazarı ile birlikte gözaltına alındı. Gazete yazısı yazarak veya televizyon dizisi yayınlayarak devlete karşı suç işledikleri gibi hayali iddialarla yapılan bu gözaltı operasyonu, basın özgürlüğüne ve Türkiye’nin demokratik geleceğine vurulmuş ağır bir darbedir.

Bu vahim olay, özgür basına yönelik sistematik hale gelen baskı, yasak ve yıldırma çabalarının son halkasıdır.

Biz aşağıda imzası olanlar, medya ve düşünce özgürlüğüne yönelik her türlü müdahaleye karşı çıkıyor, gözaltındaki gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”

İmzacılar (İsimler soyadına göre alfabetik olarak dizilmiştir.)

Doğan Akın

Ayhan Aktar

Murat Aksoy

Mustafa Akyol

Ahmet Turan Alkan

Şahin Alpay

Mehmet Altan

Ergun Babahan

Hayko Bağdat

Erhan Başyurt

Yavuz Baydar

Ali Bulaç

Hasan Cemal

Orhan Kemal Cengiz

Utku Çakırözer

Reha Çamuroğlu

Cengiz Çandar

Yasemin Çongar

İhsan Dağı

Can Dündar

Neşe Düzel

Emine Uçak Erdoğan

Mustafa Erdoğan (Prof.)

Doğu Ergil

Dengir Mir Mehmet Fırat

Ümit Fırat

Şebnem Korur Fincancı

Kazım Güleçyüz

Kadri Gürsel

Nazlı Ilıcak

Yılmaz Karakoyunlu

Ümit Kardaş

Ferhat Kentel

Suat Kınıklıoğlu

Levent Köker

Mustafa Kuleli

Perihan Mağden

Nuray Mert

Metin Münir

Joost Lagendijk

Yılmaz Odabaşı

Turgay Oğur

Turgay Olcayto

Ünal Tanık

Tarık Toros

Pınar Türenç

Mümtaz’er Türköne

Murat Sabuncu

Erkan Saka

Derya Sazak

Atilla Sertel

Nevval Sevindi

Cafer Solgun

İrfan Sönmez

Ceren Sözeri

Ufuk Uras

Cemal Uşşak

Ahmet Ümit

Zeynep Tanbay

Hilmi Yavuz

Mustafa Yeşil

Şanar Yurdatapan

Amberin Zaman