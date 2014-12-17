Gözaltındaki gazeteciler için imza kampanyası başladı

Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ve Samanyolu TV Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın gözaltına alınmalarına tepkiler sürüyor.
Bütün dünyadan kınama mesajları yayınlanırken, Türkiye’den de gazeteci, yazar ve aydınlar bir imza kampanyası başlatarak, “Gazeteciler derhal serbest bırakılsın!” dedi.
Kampanyaya ilk imzayı, aralarında Hasan Cemal, Ufuk Uras, Cengiz Çandar, Şahin Alpay, Ali Bulaç, Yasemin Çongar, Nuray Mert, Mustafa Akyol, Can Dündar, Nazlı Ilıcak, Kadri Gürsel, Hilmi Yavuz, Pınar Türenç, Ünal Tanık, Kazım Güleçyüz, Derya Sazak, Cafer Solgun, Ahmet Ümit ve Şanar Yurdatapan gibi isimlerin yer aldığı 62 kişi attı.
Change.org isimli internet sitesinde bütün dünya vatandaşlarının imzasına da açılacak kampanya metninde şu ifadeler yer alıyor (Kampanyaya imza atmak isteyenler için link: ozgurbasin):
“Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Televizyonu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 14 Aralık 2014 Pazar günü onlarca gazeteci, medya çalışanı ve hatta bir senaryo yazarı ile birlikte gözaltına alındı. Gazete yazısı yazarak veya televizyon dizisi yayınlayarak devlete karşı suç işledikleri gibi hayali iddialarla yapılan bu gözaltı operasyonu, basın özgürlüğüne ve Türkiye’nin demokratik geleceğine vurulmuş ağır bir darbedir.
Bu vahim olay, özgür basına yönelik sistematik hale gelen baskı, yasak ve yıldırma çabalarının son halkasıdır.
Biz aşağıda imzası olanlar, medya ve düşünce özgürlüğüne yönelik her türlü müdahaleye karşı çıkıyor, gözaltındaki gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”
İmzacılar (İsimler soyadına göre alfabetik olarak dizilmiştir.)
Doğan Akın
Ayhan Aktar
Murat Aksoy
Mustafa Akyol
Ahmet Turan Alkan
Şahin Alpay
Mehmet Altan
Ergun Babahan
Hayko Bağdat
Erhan Başyurt
Yavuz Baydar
Ali Bulaç
Hasan Cemal
Orhan Kemal Cengiz
Utku Çakırözer
Reha Çamuroğlu
Cengiz Çandar
Yasemin Çongar
İhsan Dağı
Can Dündar
Neşe Düzel
Emine Uçak Erdoğan
Mustafa Erdoğan (Prof.)
Doğu Ergil
Dengir Mir Mehmet Fırat
Ümit Fırat
Şebnem Korur Fincancı
Kazım Güleçyüz
Kadri Gürsel
Nazlı Ilıcak
Yılmaz Karakoyunlu
Ümit Kardaş
Ferhat Kentel
Suat Kınıklıoğlu
Levent Köker
Mustafa Kuleli
Perihan Mağden
Nuray Mert
Metin Münir
Joost Lagendijk
Yılmaz Odabaşı
Turgay Oğur
Turgay Olcayto
Ünal Tanık
Tarık Toros
Pınar Türenç
Mümtaz’er Türköne
Murat Sabuncu
Erkan Saka
Derya Sazak
Atilla Sertel
Nevval Sevindi
Cafer Solgun
İrfan Sönmez
Ceren Sözeri
Ufuk Uras
Cemal Uşşak
Ahmet Ümit
Zeynep Tanbay
Hilmi Yavuz
Mustafa Yeşil
Şanar Yurdatapan
Amberin Zaman