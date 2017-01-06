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Gözaltındaki Gazeteci Mahir Kanaat, çocuğun doğumunu göremedi

Kanaat ile birlikte 5 gazeteci 13 gündür gözaltında

06 Ocak 2017 20:17

13 gündür gözaltında olan BirGün çalışanı Mahir Kanaat'in bebeği Ali Poyraz bugün dünyaya geldi. Mahir Kanaat hâlâ gözaltında olduğu için bebeğinin doğumunu göremedi.

Geçtiğimiz gün BirGün muhabiri Erk Acarer'e açıklamalarda bulunan Mahir'in eşi Sevgi Kanaat 'Mahir Ali Poyraz’ın ilk çığlığını duyamayacak' demişti.

Sevgi Kanaat açıklamalarına şöyle devam etmişti:

“Avukatlarımız vasıtasıyla bilgi alabiliyoruz. İyi olduğunu söylüyorlar. Evde bunları konuşamıyoruz. Kızım çok etkileniyor. Bu özel günlerin üst üste gelmesi bizi çok üzdü. Mahir’e yönelik suçlamaları da aklımız almıyor. Ancak kısa sürede çıkacak buna inanıyoruz. Oğlumuzun adı Ali Poyraz olacak. Eşim öyle istemişti. Bir süre görüşme şansım zaten yok. Ben de kızım da oğlum Ali Poyraz da babasını bekliyor.”

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