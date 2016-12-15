Gözaltındaki gazeteci Hüsnü Mahalli hastaneye kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Twitter üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği’ iddiasıyla gözaltında bulunan gazeteci Hüsnü Mahalli hastaneye kaldırıldı.

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki akşam evinde gözaltına alınan gazeteci Mahalli, Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde götürüldü. Burada işlemleri devam eden Mahalli akşam saatlerinde rahatsızlanınca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Mahall'nin tedavisi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Servisi'nde devam ediyor.

Hüsnü Mahalli Kimdir?

23 Mayıs 1949 tarihinde Suriye’nin Halep kentinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu'nu bitirdi. Aynı üniversite de mastırını, Uluslararası İlişkiler'de de doktorasını tamamladı.

BBC, NBC gibi uluslararası televizyon kuruluşlarının yanı sıra pek çok Arap ülkesinde radyo, dergi, gazete, ajans gibi basın yayın organlarında görev aldı. Halen Akşam gazetesi köşe yazarı. 2011 yılında Türk vatandaşı oldu.