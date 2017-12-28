T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gözaltındaki çocuklara polis şiddeti!

Adana Valiliği olayla ilgisi olan polis hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını bildirdi

28 Aralık 2017 04:38

Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, adli bir olay nedeniyle gözaltına alınıp adliyedeki ilgili bölüme getirilen çocuklara şiddet uyguladığı iddia edilen polis memuru hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adana’da adli bir olay nedeniyle gözaltına alınıp adliyedeki ilgili bölüme getirilen çocuklara, bir polis memurunun şiddet uyguladığı iddia edildi. Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, polis memuru hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesini veren avukatlar ayrıca, iddia ettikleri olay anına ilişkin olduğu belirtilen cep telefonuyla çekilen bir görüntüyü de delil olarak sundu.

Komisyon Başkanı Simay Sönmezateş, yaşanan durumun Çocuk Koruma Kanunu’na aykırı olduğunu belirterek, polis memurunun tespit edilerek hakkında gerekli cezai işlemlerin yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

Valilikten açıklama

Adana Valiliği tarafından, adliye koridorunda bir polisin 2 çocuğa tokat attığı yönündeki iddialara ilişkin adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ulusal kanallarda ve bazı internet sitelerinde, Adana’da adliye koridorunda bir polis memurunun iki çocuğa tokat attığı yönünde haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedildi. 

ETİKETLER

polisşiddetadanaçocukvalilikbarosuç duyurusu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24