Gözaltındaki avukatlara ‘Polisi dövdün’ davası

Efkan Bolaç’ın da aralarında bulunduğu 9 avukata “adliyede polis dövdüğü” iddia edilerek üç yıla varan hapis istemiyle dava açıldı. Avukat Bolaç suçun gerçekleştiği öne sürülen tarihte Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltındaydı

“Adliyede polis dövdüğü” iddia edilerek, hakkında üç yıla varan hapis istemiyle dava açılan Avukat Bolaç’ın suçun gerçekleştiği öne sürülen tarihte Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında olduğu ortaya çıktı.

Üç yıla kadar hapis istendi

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre dokuz avukata, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde “polise cebir kullanmak” suçlamasıyla dava açıldı. Avukatlar Efkan Bolaç, Sinan Zincir, Hüseyin Boğatekin, Tamer Doğan, Süleyman Gökten, Ali Şafak, Zeycan Balcı Şimşek, Engin Gökoğlu ve Sinan Varlık’ın, Türk Ceza Kanunu’nun 265/1. maddesi uyarınca, “kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanmaktan” üç yıla kadar hapsi istendi. Avukatlar ayrıca, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetle de suçlanıyor. İddianamede “suçun gerçekleştiği tarih” olarak 20 Ocak 2013 yazıyor.

'Yeri belli olan birine bile bu yapılıyorsa'

O gün Avukat Efkan Bolaç, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltındaydı. Diğer avukatlar da yine Emniyet Müdürlüğü’nde o gün gözaltında bulunan Bolaç ve diğer avukatların avukatlığını yapıyordu. Avukat Bolaç, yaptığı açıklamada, “Yeri bu kadar belli olan birine bile böyle bir dava açılabiliyorsa, olay tarihindeki yerini ispatlayamayanlar hakkında her türlü iddia öne sürülebilir, böyle bir dava hatta başka suçlamalar da rahatça iddianamelere girebilir” dedi.

Delil polislerin ifadesi

İddianamede delil olarak da beş polisin şikayetçi olduklarına dair verdiği ifadeler var. Avukatların adliye içerisindeki polisi dövdüğü ve yaraladığı iddia ediliyor. Çevik kuvvet polisi K. Ç., savcılık ifadesinde, gözaltındaki avukatlarla görüşmeye gelen avukatlara izin vermediklerini, bu nedenle avukatların kendisine saldırdığını, bacağına ve yüzüne darbe aldığını ileri sürdü. Diğer dört polis de aynı ifadeyi tekrarladı.

ÇHD'ye yapılan operasyonda serbest bırakıldılar

18 Ocak’ta Çağdaş Hukukçular Derneği'ne (ÇHD) yapılan operasyonda gözaltına alınan Bolaç, Avukat Güray Dağ ve Avukat Gülvin Aydın 21 Ocak’ta serbest kalmıştı. ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, ÇHD İstanbul Şubesi Başkanı Taylan Tanay, ÇHD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Güçlü Sevimli, ÇHD üyesi ve Halkın Hukuk Bürosu avukatları Barkın Timtik, Ebru Timtik, Şükriye Erden, Naciye Demir, Günay Dağ ile ÇHD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu'ndan Betül Vangölü Kozağaçlı da 21 Ocak’ta Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (DHKP-C) üyesi oldukları öne sürülerek tutuklandı.