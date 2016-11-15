Gözaltındaki Avukat Levent Pişkin’e Paris Barosu’ndan ‘onursal üyelik’

Avukat Levent Pişkin’i onursal üyeliğe kabul eden Paris Barosu, Pişkin’in gözaltına alınmasının “avukatlık mesleğinin bağımsızlığına ve savunma hakkına bir saldırı” olduğunu ifade etti.

Bianet'te yer alan habere göre, Türkiyeli yetkilileri avukatların savunma görevlerini yapmasını engelleyecek tüm tedbirleri ortadan kaldırmaya çağıran Paris Barosu, Pişkin’in ivedilikle serbest bırakılmasını istedi.

Açıklamada Fransalı yetkililerden de, Türkiyeli yetkililere uluslararası yükümlülüklerinin önemini hatırlatması ve avukatlık mesleğinin serbestçe ve bağımsız bir şekilde icra edilmesi için çağrı yapması istendi.

Ne olmuştu?

Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatlığını üstlenen Pişkin, dün sabaha karşı saat 5.00’da İstanbul’da evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınmadan önce Takvim, Sabah, Ulusal Kanal gibi yerlerde yayınlanan bir haberde, Pişkin'in Demirtaş'ın mesajlarını propaganda için kullanılması için Almanya'da bir dergiye vereceği iddia edilmişti.

Avukat Pişkin, hakkındaki soruşturma Bursa’da başlatıldığı için dün Bursa’ya götürüldü.

Pişkin’in avukatları, dosyadaki kısıtlılık kararının kaldırılması için itirazda bulundu. İlgili savcılık, Pişkin’in ifadesinin Çarşamba günü alınacağını, itiraz dosyasının da ondan sonra inceleneceğini sözlü olarak bildirdi.

Levent Pişkin hakkında

Avukat ve LGBTİ aktivisti. Özgürlükçü Hukukçular Derneği üyesi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul il yöneticisi. Hafıza Merkezi'nde çalışıyor. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü'nde (ATA) yüksek lisans yapıyor.