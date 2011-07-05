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GÖZALTINDAKİ 15 KİŞİ ADLİYEDE İSTANBUL (A.A)

05 Temmuz 2011 12:52

-GÖZALTINDAKİ 15 KİŞİ ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 05.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında futbolcu ve kulüp yöneticilerinin de bulunduğu 15 kişi adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden bir kısmının buradaki işlemleri tamamlandı. Futbolcu ve kulüp yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 15 kişi, Çevik Kuvvet otobüsüne bindirilerek, güvenlik önlemleri eşliğinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gönderildi.

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