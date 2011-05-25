'Gözaltında ölen' Vedat Aydın davasında kiritk 42 gün

T24- Diyarbakır’da 20 yıl önce evinden “polisiz” diyen kişiler tarafından alınan ve 2 gün sonra işkence edilmiş bir şekilde ölü bulunan HEP İl Başkanı Vedat Aydın dosyası 5 Temmuz’da zamanaşımına giriyor.



Cem Emir'in Doğan Haber Ajansı'nda yayımlanan (25 Mayıs 2011) haberi şöyle:







Diyarbakır’da 20 yıl önce evinden alındıktan sonra öldürülen ve cesedi Elazığ yakınlarında bulunan kapatılan HEP’in Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın cinayetine ilişkin dosyanın zaman aşımına uğramasına 42 gün kaldı. Dava, 5 Temmuz’da zaman aşımına uğrayacak.

Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’nın zamanaşımından önce dava açmak için hızlandırdığı soruşturma dosyasında, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün gönderdiği ’özel ekibin’ cinayetten sonra hazırladığı rapor da yer aldı. Emniyet raporunda neredeyse cinayete kurban giden Vedat Aydın ile eşi Şükran Aydın sorumlu tutulmuş.

5 Temmuz 1991’de kendilerini polis olarak tanıtan, elleri silahlı ve telsizli kişiler Aydın’ı evinden ‘Siyasi şubeye gideceğiz’ diyerek aldı. Aydın’ın cesedi, 2 gün sonra Elazığ’ın Maden ilçesi yakınlarındaki bir köprü altında işkence edilmiş bir halde bulundu.

9 JİTEM’ci soruşturmada şüpheli

Başsavcılığın, aralarında Diyarbakır Jandarma İstihbarat eski Grup Komutanı Binbaşı Aytekin Özen’in de bulunduğu 6’sı PKK itirafçısı 9 JİTEM’ci hakkında başlattığı soruşturmada sona yaklaşıldı. Savcılığın, olaya karıştıkları belirlenen şüphelilerinden bazıları hakkında yeniden arama kararı çıkarabileceği belirtilirken, zamanaşımı süresinden önce dava açılacağı öğrenildi.

Vedat Aydın’ın öldürülmesinden sonra tek tanık olarak görünen eşi Şükran Aydın’ın verdiği ifadeler, eşkal üzerine çizilen robot resimlerin yanı sıra, PKK itirafçısı Abdulkadir Aygan’ın ifadeleri ile DGM Başsavcılığı, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Merkez Komutanlığı yazışmalarının yer aldığı soruşturma dosyasındaki bazı ayrıntılar ortaya çıktı.

Vedat Aydın’ın evinden alınmadan önce eşi ve çocukları ile çıktıkları gezintide kullandıkları aracın aile dostları yurt dışında bulunan Zübeyir Aydar’ın avukatlık yaptığı dönemde kullandığı araç olduğu ortaya çıktı. Cinayetin planlayıcı olduğu iddia edilen Binbaşı Ahmet Cem Ersever için, hayatını kaybettiği için ’ek kovuşturmaya yer yok’ kararı verildi.

Aydın’ın avukatlarının 1998’de soruşturmayı ’Susurluk Raporu’ kapsamında yürütülmesini istediği, ancak, savcılığın ileri gidemediği belirtildi.

Öldürüldüğü için özür mü dileyecek?

Soruşturma dosyasında, Vedat Aydın cinayetini araştırmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Diyarbakır’a gönderilen ’özel ekibin’ raporunda Vedat Aydın ile eşi Şükran Aydın’ı suçladığı ortaya çıktı. Rapor özetle şöyle: “Her fırsatta polise ve devlet güçlerine karşı hakaret eden Vedat Aydın’ın hiçbir tepki göstermeden davete uyması, elinde fırsat varken avukatına telefon etmeyip, meramını zor anlatan karısına neden telefon açtırdığı şüpheli bulunmaktadır. Gözaltına alındığı ifade edilen Vedat Aydın’ın polis olduğu iddia edilen kişilerle giderken, gittiği yerin soğuk olduğu gerekçesiyle karısından ceketini istemesi anormal görülmektedir. Vedat Aydın’ın nezarete değil, kırsala gittiğini bildiği değerlendirilmektedir. Şükran Aydın’ın şahitliği inandırıcı görülmemektedir. Cahil ve dikkatsiz bir tip olan Şükran Aydın’ın bu eşgalleri en ince noktasına kadar anlatabilmesi, yönlendirildiği kanaati uyandırmaktadır.”