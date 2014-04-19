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Gözaltında gazetecileri görünce, sevdiği kıza 'evlenme teklifi' etti

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli, görüntü alan gazetecileri görünce sevdiği kıza aşkını itiraf ederek, evlenme teklif etti

19 Nisan 2014 18:37

Adana'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden biri görüntü alan gazetecileri görünce sevdiğim kıza aşkımı itiraf etmek istiyorum diyerek, "Benimle evlenir misin?" dedi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen polis, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Torbacı olduğu saptanan 35 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından bugün sabah Adli Tıp Birimi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Süleyman Cüzdan’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, şüphelilerden 22 yaşlarındaki bir genç ise, görüntü alan gazetecilere dönerek 'Ağabey beni çekin' diye seslendi. İsmini açıklamayan şüpheli, kameraları görünce, "Sevdiğim kıza aşkımı itiraf etmek istiyorum. Seni çok seviyorum" dedi. Sevdiği kızın ismini de 'Bende saklı' diyerek söylemeyen şüpheli, sevgilisine 'Benimle evlenir misin? diye seslendi.

 

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