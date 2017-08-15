Gözaltında "Demirtaş'ı övdüğünüz doğru mu?" sorusu

Hatay Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde geçen hafta ifadesi alınan bir kişiye, “… terör örgütü üyesi olan, bu suçtan tutuklanarak cezaevinde yatmakta olan Selahattin Demirtaş isimli şahsı övdüğünüz…” şeklinde bir soru yöneltildiğini duyuran HDP, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HDP, Demirtaş hakkında henüz kesinleşmiş bir hüküm bulunmazken ve yargılaması devam ederken böyle ithamlarda bulunulması ile ‘masumiyet karinesinin yok sayıldığını’ belirtti. Suç duyurusunda, “Şikayet konusu olayda, TBMM’de üçüncü büyük parti olarak bulunan HDP’nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ‘terör örgütü üyesi’ olarak tanımlanmış ve bu tanımlamadan yola çıkılarak onu övmek, suç isnadı olarak kabul edilmiştir. Selahattin Demirtaş’ın yargılaması henüz devam etmekte olup duruşması dahi yapılmamışken, peşinen suçlu/terörist ilan edilmiş olmasının hukukta yeri olmayıp, şikayet konusu olay suçsuzluk karinesinin nasıl yok sayıldığının göstergesidir” denildi.

"Cumhurbaşkanını övmek suç değilse, Demirtaş'ı övmek de suç değil"

Yapılan suç duyurusunda Demirtaş’ı övmenin suç sayılamayacağı belirtilirken konuyla ilgili böyle bir ithamda bulunan görevli hakkında soruşturma başlatılması talep edildi: “Nasıl Selahattin Demirtaş gibi, bir siyasetçi olan Cumhurbaşkanı’nı ya da başka parti başkanlarını övmek suç değilse, sayın Demirtaş’ı övmenin de, suç olmadığı açıktır. Müvekkilin eşbaşkanlığını yaptığı partinin üyelerinin, oy verdikleri partinin propagandasını yapması da, terör örgütü propagandası değildir. Siyaset bir yarıştır ve hükümet partisi ve üyeleri partilerinin propagandasını görsel ve yazılı olarak çeşitli mecralarda yapabiliyorlarsa, Türkiye’nin ikinci büyük muhalefet partisinin üyeleri de kendi partilerinin ve aynı zamanda parti eş genel başkanlarının propagandalarını yapabilmelidirler.” Sonuç ve istem bölümünde ise hakaret, görevi kötüye kullanma, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlamalarıyla soruşturma başlatılması istendi