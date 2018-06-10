Gözaltında darp edilen liseliler: "Sizleri mahallenizde Berkin gibi öldüreceğiz" dediler

Karne günü eğitim sistemindeki bozuklukları protesto etmek için Kadıköy Süreyya Operası önünde eylem yaptıkları için gözaltına alınan ve işkenceye uğradığı belirtilen lise öğrencileri, dün sabaha karşın alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öğrenciler, gözaltında polisin, "Sizleri mahallenizde Berkin gibi öldüreceğiz” diyerek tehdit ettiğini belirtti.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Liseden mezun oldukları günü gözaltında geçirmek zorunda kalan Dev-Lis üyeleri Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi öğrencisi Baran Yıldırım ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Berivan Han, polisin kendilerini “Sizleri mahallenizde Berkin gibi öldüreceğiz” diyerek tehdit ettiğini, 17 yaşındaki bir arkadaşlarının ise çıplak arama işkencesine maruz kaldığını söyledi. Yıldırım ve Han gözaltında yaşadıklarını anlattı.

Baran Yıldırım karne gününde sokağa çıkıp eylem yapmak istemelerinin iki nedeni olduğunu belirterek, “Eğitim sisteminin elle tutuluyor bir yanı yok. Yaptığımız eylemde sistemi protesto edecek ve eğitim sisteminin sınıfta kaldığını söyleyecektik. Karnelerimizi almadığımızı, sisteme kendi biçtiğimiz karneleri vermek istediğimizi belirtecektik. Ayrıca duvara ‘kettle’ çizdikleri için iki arkadaşımız tutuklandı. Onların tutuklanmasına tepki göstermek istedik. Ancak direkt müdahele oldu. Hiçbir şey yapamadan gözaltına alındık” dedi. İlk kez gözaltına alındığını belirten Yıldırım, “Polis saldırmaya başlayınca, ‘Çocuklara uzanan eller kırılsın’ diye bağırmaya başladım. Ancak o eller çocuklara uzanmaya devam etti. Gözaltının bu kadar acılı geçeceği hakkında bir fikrim yoktu. Gözaltı aracında dayak yedik. İskele Karakolu’na götürüldük. İçeri bir anda yunus polisleri girdi. Elektrikli şok, cop ve ellerindeki sert Polis eldivenleri bize vurmaya başladılar. Gözüme vurdular. Sağlık kontrolünde doktor kırık olabilir diye tomografi çekti. Darp edildiğime dair rapor verdi” dedi.

‘Benimki zalimden merhamet beklemekmiş’

Mezun olduğu gün darp edileceğinin asla aklına gelmediğini aktaran Yıldırım, polisin çocuklara bu kadar sert bir müdahalesi olacağını beklemediğini söyledi. “Benimki zalimden merhamet beklemekmiş” diyen Yıldırım, “Bir an umutsuzluğa kapıldım. Biz dayak yedik, tutuklanacağız diye düşündüm. Dışarda bizler için insanların seferber olduğundan habersizdim. Ancak polisin tehdit ve tavırları karşısında direnmekten başka çaremiz yoktu. Bizler dışarıda oluşan kamuoyu sayesinde serbest bırakıldık” dedi.

Çıplak arama

Berivan Han ise Gazi Mahallesi’nde yaşadığını belirterek, “Ben polisin müdahalesine alışığım. Ancak bu kadar öfke ve kinle bizlere saldırmasını beklemiyordum. Darp edilmemizin yanı sıra sürekli bizlere küfür ettiler. 17 yaşındaki bir arkadaşımız çıplak aramaya maruz kaldı. Yaşı daha küçük olduğu için korkan arkadaşlarımız vardı. Birbirimizi Polis şiddetinden korumaya çalıştık. 16 yaşındaki bir arkadaşı yanıma aldım. Ellerimiz kelepçeliydi ancak Polis birine vurunca diğeri önüne geçiyordu” dedi. Mücadele etmeye devam edeceklerini aktaran Han, “Bizler küçük yaşlarda öldürülen çocuklar için, liselerde karnelerini alamayan çocuklar için, meslek liselerinde sömürülen çocuklar için direnmeye devam edeceğiz. Bizi böyle yıldıramazlar” diye konuştu.