Gözaltında ağır işkence; savcılık soruşturma başlattı

Bursa’da, PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.S. (22), emniyette 1990’lı yılları hatırlatan işkencelere maruz kaldı. M.S, başına çuval geçirildiğini, bayılacak gibi olana dek boğazının sıkıldığını, metal boru gibi bir cismin makatına sokulduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma başlattı. Adli Tıp da M.S’nin yaşadığı işkenceye dair bulgulara rastladı. Raporun sonuç bölümünde, izlerden birinin, mağdurun travmatik eylem ifadesiyle uyumlu olduğu belirtildi.

M.S, Emniyet Müdürlüğü yakınlarında, yolda yürürken gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü. 4 gün tutuldu. Avukat yardımı alması engellendi. Baronun atadığı CMK avukatı ise ifade tutanağını imzalamaktan başka bir işlem yapmadı. Emniyette susma hakkını kullanan M.S, PKK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Dosyasında gizlilik kararı var. Tutuklandıktan sonra, ailesinin ulaştığı avukatlarla cezaevinde görüştü. Emniyette yaşadıklarını anlattı. Avukatları, polisler hakkında işkence iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma başlattı. M.S. Adli Tıp’a sevk edildi.

Cumhuriyet'ten Hilal Köse'nin haberine göre, M.S’nin Adli Tıp raporundaki ifadesi şöyle:

“İlk gün 2-3 kişi geldi. Tokatlarla vurmaya başladı. Bodrum katına indirilirken başıma çuval geçirildi. Bilerek duvarlara çarpa çarpa götürüldüm. Sonra bir odaya alındım. Başımda çuval varken boynumu nefessiz bırakacak kadar sıktılar. Bayılacak gibi olunca sıkmayı bıraktılar. Sonra beni yere yatırdılar. Ellerim arkadan bağlıydı. Metal olduğunu tahmin ettiğim boru gibi bir cisimle tacizde bulundular. Cismin makatıma girdiğini hissettim. Muayeneye götürdüklerinde tacizde bulunduklarını söylemeye korktum. Bir daha yaparlar diye korktum.”