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Gözaltında açlık grevine başlayan Acun Karadağ su ve şeker almıyor!

Karadağ’ın 3 gündür hiçbir besin almadığı belirtilirken, kalbinde pil takılı olduğu için sağlık durumundan endişe ediliyor

08 Temmuz 2017 22:29

Açlık grevinin 122’nci gününde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek olmak için 5 Temmuz günü Ankara'da yapılan eylemlerde gözaltına alınan 31 kişiden Esra Özakça, Acun Karadağ, Erdoğan Canpolat, Nazife Onay ve Nazan Bozkurt hâlâ emniyette tutuluyor. 

Dihaber'in aktardığına göre; gözaltında tutulan kamu emekçilerinin açlık grevine başladığı öğrenildi. Semih Özakça'nın eşi Esra Özakça ise 47 gün önce başlattığı açlık grevini gözaltında sürdürüyor.

“Su ve şeker almıyor”

Avukat Engin Gökoğlu'nun verdiği bilgiye göre; sağlık sorunları olan Acun Karadağ su ve şeker de almıyor. Karadağ’ın 3 gündür hiçbir besin almadığı belirtilirken, kalbinde pil takılı olduğu için sağlık durumundan endişe ediliyor.

Gözaltına alınan isimlerin pazartesi günü savcılığa çıkarılması bekleniyor. Avukat Gökoğlu, “Savcı bize dosyanın hazır olmadığını söyledi. Müvekkillerimizin sağlık durumundan kaynaklı biran önce gözaltı işlemine son verilmesini istiyoruz" dedi.

“Polis direnişi bitirmek için bizi gözaltında tutuyor”

Gözaltında olan emekçilerin mesajlarını aktaran Gökoğlu, “Hepsi ‘polis bu direnişi bitirmek için bizi gözaltında tutuyor’ dedi. Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça ‘eşim 120 gündür açlık grevinde, ben 47 gündür açlık grevindeyim, işimizden olmuşuz daha neyden korkacağız’ dedi” ifadelerini kullandı.

 

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